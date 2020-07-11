В Коми коронавирусом заболело еще 72 человека

Лабораторно подтверждено 4179 случаев заболевани
В Коми коронавирусом заболело еще 72 человека11 июля 2020
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pixabay.com
В Республике Коми официально подтверждено еще 72 случаев заражения коронавирусом. Актуальную статистику опубликовал сайт стопкоронавирус.рф, на котором размещается вся официальная информация о новой коронавирусной инфекции.
На 11 июля в регионе лабораторно подтверждено 4179 (+72) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 2288 (+60) человек. Новых летальных случаев нет, их по-прежнему 35.
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