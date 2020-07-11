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2020 год в Коми пройдет без обязательного ЕГЭ по математике

2020 год в Коми пройдет без обязательного ЕГЭ по математике

11 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: riafan.ru/ 2020 год пройдет без обязательного ЕГЭ по математике
Школьники получат свои результаты не позднее 24 июля

10 июля основной период ЕГЭ 2020 года продолжился экзаменом по математике профильного уровня. В Коми его сдал 2361 выпускник, работали 63 пункта проведения экзаменов, в том числе два – на дому и два – в исправительных учреждениях УФСИН. Об этом сообщает Минобр Республики Коми.

Экзаменационная работа по математике профильного уровня состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Экзамен длится 3 часа 55 минут. Минимальный пороговый балл, получение которого дает возможность подать документы в вуз, составляет 27 баллов. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 24 июля.

ЕГЭ по базовой математике в 2020 году не проводится. Следующие экзамены – по физике и истории – пройдут в понедельник, 13 июля. Физику собираются сдавать 1050 человек, историю – 871.

Напомним, в Коми ЕГЭ в 2020 году сдают 4463 человека. В рейтинге учебных предметов лидируют русский язык, математика (профильный уровень), обществознание и физика. Экзаменационная кампания стартовала 3 июля. В этот день участники ЕГЭ сдали географию, литературу и информатику. 6 и 7 июля прошёл ЕГЭ по русскому языку. Все они прошли в Коми в штатном режиме с учетом соблюдения санитарно- эпидемиологических рекомендаций.

Мониторинг хода экзаменов проводят федеральные общественные наблюдатели и онлайн-наблюдатели.
Как отмечают сами выпускники, обстановка в ППЭ располагает к успешной сдаче экзамена.

Все организаторы были очень тактичны и спокойны, желали удачи. В сложившейся ситуации экзамен был проведён так, чтобы у каждого ученика был шанс сработать на максимум, - отметила выпускница Гимназии № 2  г. Инты Яна Винская.

При входе в ППЭ соблюдалась дистанция 1,5 метра, измеряли температуру. Вход в школу был в масках и перчатках, далее в кабинетах разрешили снять, за что хочется поблагодарить организаторов. В коридорах стояла вода, что не может не радовать, особенно в такую жаркую погоду», - поделилась выпускница школы №18 г. Сыктывкара Анна Голод.

Большое значение имеет обстановка, в которой проходил экзамен: было спокойно, организаторы были доброжелательны. Ничто не мешало дочери сосредоточиться на выполнении заданий. В целом всё прошло хорошо. Ждём результат, - рассказала мама выпускницы Лицея № 1 г. Инты Анна Ковалёва.

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