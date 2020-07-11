В Коми пьяный капитан возил пассажиров по реке

Сыктывкарская транспортная прокуратура во взаимодействии с Сыктывкарским линейным управлением МВД России» установила, что 8 июля капитан, который перевозил пассажиров на пароме «Парма», находился в нетрезвом виде. Об этом сообщает Северо-западная транспортная прокуратура.

Услугами перевозки сыктывкарцев по реке занимается «Жилкомсервис». По поручению Северо-Западного транспортного прокурора незамедлительно организована проверка исполнения законодательства в сфере защиты прав пассажиров и безопасности на водном транспорте.

Пострадавших нет. В настоящее время капитан судна уволен.

По этому факту, а также в связи с выявленными нарушениями по перевозке пассажиров на теплоходе «Усть-Сысольск», когда судно дважды село на мель (23 и 25 июня 2020 года), сыктывкарская транспортная прокуратура внесла представления администрации Сыктывкара и ООО «Северные Регионы».

За ходом устранения нарушений и рассмотрения актов прокурорского реагирования ведется наблюдение.

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