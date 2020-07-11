Изящные позы и выразительные глаза: 7 снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

Сейчас в Сыктывкаре яркое и жаркое лето. Именно сейчас отличное время для того, чтобы делать яркие и запоминающиеся кадры. С этим утверждением согласны и сыктывкарки, которые публикуют свои красочные снимки. Портал PG11.ru подобрал для вас 7 свежих фотографий.

@_nastena_bestsennaya_

@_fayacharmy_ @elina__davydova @evgeniya____alekseevna @dariateplyakova @valushazakusova @elena.elein

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