Владимир Уйба рассказал о перспективах развития Инты и Воркуты

Врио главы Коми принял участие в совещании, на котором вновь обсуждался план развития Воркуты и Инты. Об этом сообщает пресс-служба правительства Коми.

На этом собрании также присутствовал представитель президента Юрий Трутнев. Он рассказал, что в соответствии с поручениями Владимира Путина, правительство России продолжает работу по развитию арктической зоны России. Совет Федерации уже одобрил пакет законов, поддерживающий предпринимательскую деятельность в условиях крайнего севера.

После того, как законы будут подписаны президентом, весь российский крайний север станет специальной экономической зоной. Любой предприниматель, готовый вложить в Арктическую зону не менее 1 млн рублей (причем в любой не запрещенный на территории России вид деятельности), сможет получить статус резидента, который открывает доступ к налоговым льготам и неналоговым преференциям, - рассказал Юрий Трутнев.

Как отмечалось на собрании, главная цель этих законов - стимулировать создание в Арктике новых предприятий и рабочих мест. Юрий Трутнев также напомнил, что в августе прошлого года Владимир Путин поручил разработать план дальнейшего развития Воркуты и Инты. Особенно он обратил внимание на занятость населения.

Экономика Воркуты и Инты имеет ярко выраженную сырьевую, добывающую направленность. Монопрофильность этих городов формировалась несколько десятков лет, и для диверсификации их экономики требуется немало усилий, средств и времени. Самостоятельно решить проблемы моногородов, где подавляющую часть экономической повестки формируют крупные вертикально-интегрированные компании, а люди живут в тяжелейших арктических условиях, Республике Коми без поддержки федерального центра невозможно. Но мы убеждены, что потенциал развития Воркуты и Инты не исчерпан» - заявил Владимир Уйба.

Также на совещании рассмотрели предложении о создании в Воркуте арктического медицинского кластера. С такой инициативой ранее выступил врио главы Коми. Ее поддержали Минздрав России и Федеральное медико-биологическое агентство России.

Нужно, чтобы Северный морской путь был комфортным, защищенным и безопасным. В такую концепцию медицинский кластер хорошо вписывается. Но предполагается, что он будет находиться на значительном расстоянии от места прохождения судов, поэтому нужно дополнительное время для проработки проекта, - заметил Юрий Трутнев.

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