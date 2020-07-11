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Скорпион за два рубля и обезьяна в обмен на авто: топ самых необычных животных, которых продают сыктывкарцы

Скорпион за два рубля и обезьяна в обмен на авто: топ самых необычных животных, которых продают сыктывкарцы

11 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото avito.ru
Некоторые из них обитают только в дикой природе

На сайтах в интернете, где продают домашних животных, кажется, что редко можно найти кого-то необычного. Зато кошек, собак, птиц и хомяков много, выбирай, какие хочешь. Как выяснил портал PG11.ru,  в Сыктывкаре есть объявления, вызывающие недоумение: горожане действительно продают животных, которые обитают только в дикой природе. 

Абиссинские котята - 12 000 рублей

Продаются очаровательные абиссинские котята. Абиссинская - это одна из самых древних пород домашних кошек, выведенная в Великобритании в конце 19 века из аборигенных кошек Африки и Юго-Восточной Азии.

Как утверждает продавец, абиссинские котята рождены  9 июля от чистокровных абиссинских «котородителей». 

Рыба Паку из семейства пираньевых - 500 рублей

Красивые, зубастые, неприхотливые  - такое описание оставил хозяин своим питомцам. Рыба Паку из семейства пираньевых, но преимущественно питается растительной пищей и для людей не представляет опасности. Длина рыб примерно 15-18 см, их две штуки. Продавец говорит, что они дружелюбные: живут с цихлидами. При покупке сразу двух дают скидку. 
 

Мадагаскарский шипящий таракан - 50 рублей

Как утверждает владелец, тараканы абсолютно неприхотливые и особого ухода не требуют. Хозяин говорит, что они не воняют, не шумят и выгуливать их не надо.

Императорский удав - 9 000  рублей 

В нашем городе продается Императорский удав морфы Normal het. 66% leopard 2018 года.



Вместе со змеей отдают термоковрик, поилку и контейнер. Продавец готов поторговаться. 


Пауки-птицееды - 100 рублей 

Продаются пауки собственного разведения - Acanthoscurria geniculata. Очень просты в содержании. В размахе лап достигают 22 см. Не требуют дополнительного обогрева и освещения. Самки живут до 15-20 лет. Со слов продавца, кусаются они редко (только если спровоцировать), низкотоксичны.
Крупные молодые адультные самки на продажу около 8 см, по телу без лап, 14-15L, продаются вместе с насекомыми на первое время, контейнером для перевозки с кокосовым субстратом - 2 000 руб.


Это один из видов пауков, которые питаются размороженными насекомыми.

Также продается адультный самец Psalmopoeus cambridgei стоимостью 500 рублей. 

А еще продавец предлагает Heteroscodra maculata (Гетероскодра макулята) собственного разведения. Паук простой в содержании, в продаже мелочь второй линьки, по полу не определить. Паук токсичный, перед покупкой изучите информацию о животном. Не для новичков. Цена 100 рублей (взрослый паук и мелочь на продажу).


У продавца всегда в наличии кормовые насекомые (зофобас, мучной червь, тараканы). 


 Обезьяна - 150 000 рублей 

Продается молодая обезьянка возрастом 5 лет. Продавец говорит, что она смешная.

Содержат в клетке. Продают из-за того, что дома маленький ребенок.
 

Реснитчатый геккон-бананоед - 7 000 рублей

В Сыктывкаре можно найти даже ночного древесного геккона - годовалого здорового самца бананоеда. Своё название ящерица получила не зря: её ресничкам позавидуют многие девушки. Этот геккон бесконечно обаятельное и очень доброжелательное создание. Его можно угощать бананами, хотя основной его корм - мелкие насекомые. Продавец говорит, что за ним максимально 
просто ухаживать, справится даже ребенок.
 

Скорпион - 2 рубля

Продается Heterometrus spinifer, Л-1 крупные малыши. Живут 12 лет вне зависимости от пола. По словам продавца, не агрессивный вид, безопасен для человека.


Прост в уходе и содержании. Ест раз в 3-5 дней. Вместе со скорпионом хозяин отдает корм на 2 месяца.


Аксолотль - 900 рублей

Сейчас в продаже есть, как назвал его хозяин, «мирный дракончик» - аксолотль. Удивительное животное - личиночная форма некоторых видов амбистом (хвостатых земноводных). Иногда его также называют водяной саламандрой. В природе эти животные находятся под угрозой исчезновения, в аквариумистике же завоевали большую популярность благодаря необычному внешнему виду и интересному поведению.

Рептилии - 5 000 рублей 

По словам продавца, у него большой выбор ящериц и змей различных видов. А также есть услуга выезда герпетолога.

Бенгальские котята - 8 500 рублей

В Сыктывкаре продается «бенгальская девочка» возрастом 2 месяца. Котенку провели профилактику паразитов, приучили к туалету. Окрас: розетка на золоте. Привита по возрасту вакциной мальтифел- 4. Есть копии документов родителей котенка.

Змеи - 5000 рублей

У продавца большой выбор не только змей, но и ящериц разных видов и морф.

Возможна доставка. А также продавец предоставляет чек о покупке.

Мраморный таракан - 2 рубля

Родина этого таракана — Северо-Восточная Африка, но сегодня благодаря неприхотливости и быстрому размножению их можно встретить и в других местах. Самка вырастает  до 30 мм, самец — 25 мм.  Живет при любых условиях, быстро размножается, ест практически все. 

Обезьяна - 60 000 рублей

Продавец ответит на все вопросы по телефону, готов обменять животное на авто.


Ёж Африканский - 2 500 рублей

Африканский ёжик - очень интересный домашний питомец. Если у вас есть минутка свободного времени, обязательно поиграйте с ним! Продавец говорит, что этот на первый взгляд колючий пыхтящий комочек станет комочком счастья на ваших руках. Еж - мужского пола, ему 3 года.

Вместе с животным отдают лоток (к лотку приучен), домик, беговое колесо. Возможен обоснованный торг.

 

А вы бы хотели завести какое то из этих животных? Пишите в комментарии. 
 

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