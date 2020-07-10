В России выпустят монету к юбилею Коми

Владимир Уйба провёл рабочую встречу с управляющим Отделением Банка России по Республике Коми Глебом Чирковым, сообщает пресс-служба главы Коми.

В ходе встречи Глеб Чирков также рассказал о том, что Банк России поддержал ходатайство Республики Коми о выпуске в обращение памятной монеты, посвящённой столетнему юбилею республики. Это будет серебряная монета номиналом 3 рубля, она уже включена в План выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет на 2021 год.

Врио главы Республики Коми Владимир Уйба также обсудил вопросы поддержки малого бизнеса и поблагодарил руководство Отделения Банка России по Республике Коми за активное взаимодействие с Правительством региона, в том числе за содействие в реализации государственных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»