В Коми от коронавируса излечились больше сотни человек

В Республике Коми официально подтверждено еще 79 случаев заражения коронавирусом. Актуальную статистику опубликовал сайт стопкоронавирус.рф, на котором размещается вся официальная информация о новой коронавирусной инфекции.

На 10 июля в регионе лабораторно подтверждено 4107 (+79) случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением и проходят курс лечения. Выздоровело 2228 (+104) человек. Новых летальных случаев нет, их по-прежнему 35.

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