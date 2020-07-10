Сыктывкарцам рассказали, почему не следует купаться в непредназначенных для этого местах

Специалисты администрации Сыктывкара совместно с сотрудниками Министерства природных ресурсов, УМВД РК, ГИМС МЧС России по РК и спасателями МКУ «ПАСС г. Сыктывкара» провели рейд по местам, в которых часто купаются сыктывкарцы. Участники акции напомнили жителям столицы, что плаванье в подобных местах небезопасно.

Необходимо понимать, что купание в непредназначенном для этого месте может привести к травматизму или смерти. За ребенком важно следить в первую очередь: они должны постоянно находиться на глазах, - заявил государственный инспектор по маломерным судам МЧС по Коми Валентин Мальгин.

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

За время рейда провели более 200 бесед с отдыхающими. Особое внимание они обратили на семьи с несовершеннолетними. Участники рейда обнаружили более 10 детей, которые остались без присмотра родителей. Всех их отправили домой.

Я уверен, что родитель никогда не отправит своего ребенка на реку одного. Возможно, дети сами не говорят, куда идут. Однако нахождение без присмотра родителя у реки может грозить не только несчастным случаем, но и лишением родителей прав опекать своего ребенка, поэтому нужно быть предельно внимательными к своим детям, особенно в такую жаркую погоду, - отметил лейтенант полиции Евгений Беляев.

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Также городские спасатели раздали взрослым и детям листовки и напомнили о правилах безопасности на воде в летнее время.

Сегодня мы ездили по местам отдыха людей только для профилактики. Но в случае выявления нарушения, гражданину грозит административная ответственность за то, что подвергает опасности свою и другие жизни, - отметила старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды на территории РК Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Надежда Волянская.

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