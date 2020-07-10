Фото дня в Сыктывкаре: лучик заката после жаркого дня

Вот и закончилась невыносимая жара в столице Коми, а в завершение природа порадовала горожан красивым закатом. Один из таких снимков сегодня, в уже дождливый и ветреный день, попадает в нашу рубрику «Фото дня».

@andrew5.12.2

- Сегодня был жаркий день. И в конце дня мы получаем огненный закат. Хорошего вам

настроения этим летом ! #pg11_фотодня #pg11 #gorod_syktyvkar #syktyvkar #pg11

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