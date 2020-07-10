«Где жить - непонятно»: в Сыктывкаре в жилом доме рухнула крыша

В Сыктывкаре у женщины внезапно провалился потолок. По ее словам, управляющая компания не предпринимает никаких мер. Портал PG11.ru попытался разобраться в ситуации.

В нашу редакцию обратилась обеспокоенная жительница поселка городского типа Максаковка Татьяна Патова. Ночью 7 июля в ее доме, на улице Лесосплавная, упал потолок. Как отмечает женщина, причиной стали сгнившие лаги.

В 2017 году писала заявление на ремонт кровли, однако управляющая компания всегда отговаривались. В итоге, из-за сильного давления компания все-таки произвела ремонт. И вот результат - потолок провалился, - отмечает Татьяна Патова.

Женщина отмечает, что недавно в доме был ремонт, куплена новая мебель. В итоге все оказалось под обломками. По словам женщины, управляющая компания составила акт, однако никаких конкретных действий не предпринимает.

Где жить - непонятно. До компании достучаться очень трудно. Недавно узнала, что организация сменила название, и нас об этом не уведомила., - заключает сыктывкарка.

На сегодня ущерб, причиненный падением потолка, не определен. Сейчас сыктывкарка живет вместе со своей семьей в летнем домике на своем участке. Портал PG11.ru отправил запрос по этой ситуации в ООО «УМКД», на момент публикации ответа не поступило.

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