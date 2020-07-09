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Гороскоп на 10 июля: Овнам не стоит пить, а Ракам следует быть искренними

Гороскоп на 10 июля: Овнам не стоит пить, а Ракам следует быть искренними

09 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Узнайте, каким будет ваш день

Гороскоп на 10 июля 2020 Овен

Профессиональные и домашние заботы закружат в хороводе событий. Но такое положение дел не будет вас угнетать. В этот день не вмешивайтесь в дела, имеющие сомнительный характер. Не употребляйте крепкие спиртные напитки: вы можете не рассчитать дозу, и этим воспользуются ваши недруги.

Гороскоп на 10 июля 2020 Телец

Дела будут успешно продвигаться при условии, что вы во всем станете придерживаться честных правил. Как только совершите что-нибудь неблаговидное, сразу же получите наказание. С любимым человеком нужно быть ласковее и проявлять больше фантазии в совместном времяпрепровождении.

Гороскоп на 10 июля 2020 Близнецы

Даже если в этот день вас что-то раздосадует, не спешите рубить с плеча. Этим вы не решите свои проблемы, а только усугубите их. Будьте осторожны, принимая важные решения. Постарайтесь исходить исключительно из личных возможностей.

Гороскоп на 10 июля 2020 Рак

В данный момент вы должны быть очень искренни в отношениях с любимым человеком. Постарайтесь не совершать поступков, о которых вы не могли бы ему рассказать. Сейчас благоприятное время для деловых контактов и принятия новых предложений. Сотрудничество обещает оказаться для вас довольно выгодным.

Гороскоп на 10 июля 2020 Лев

Окружающие в этот день могут вас просто рвать на части. Но такое положение дел вас не смутит, и вы с радостью откликнетесь на все призывы. В отношениях с любимым человеком проявите больше уступчивости. Ему сейчас особенно необходимо ваше понимание.

Гороскоп на 10 июля 2020 Дева

В профессиональной сфере, как и в личной, судьба не уготовила вам никаких козней. Не стесняясь, обращайтесь за помощью, советом, поддержкой к близким людям. Сейчас не рекомендуется торопиться с принятием решений, лучше все сначала как следует обдумать. Нужно себя поберечь - есть угроза простудных заболеваний.

Гороскоп на 10 июля 2020 Весы

День обещает быть удачным, если вы не пойдете на поводу у своих отрицательных эмоций. Постарайтесь найти приятное занятие, которое позволит отвлечься от негативных мыслей. Это хорошее время для общения с друзьями. Старайтесь в светлое время суток больше находиться на свежем воздухе.

Гороскоп на 10 июля 2020 Скорпион

В ближайшее время, придерживаясь элементарных правил техники безопасности, вы можете избежать неприятностей. Постарайтесь не общаться с импульсивными и агрессивно настроенными людьми. Сейчас очень удачное время для новых приобретений и покупок.

Гороскоп на 10 июля 2020 Стрелец

Постарайтесь сосредоточиться на профессиональных делах, и, приложив незначительные усилия, вы сумеете легко добиться поставленных целей. Если почувствуете, что с какими-либо вопросами сейчас справиться сложно, то не стесняясь, обращайтесь за помощью к более опытным коллегам.

Гороскоп на 10 июля 2020 Козерог

Этот день благоприятен как для сердечных дел, так и для творчества. И в тех, и в других вопросах вы проявите себя незаурядной личностью и сможете снискать восхищение со стороны окружающих. Одинокие представители данного знака могут встретить свою половинку, если поставят перед собой такую цель.

Гороскоп на 10 июля 2020 Водолей

В этот день вы можете пребывать в плохом расположении духа. Но постарайтесь не давать воли своим негативным эмоциям. Это может обернуться для вас не слишком хорошо. Каким бы сейчас ни был соблазн уйти от реальности, например при помощи спиртного, искушению поддаваться не стоит.

Гороскоп на 10 июля 2020 Рыбы

День подходит для налаживания связей, контактов с нужными людьми. Вы сможете добиться того, чего желаете. Опасность может подстерегать на дороге, будьте очень внимательны. Обратите внимание на состояние своего здоровья и старайтесь больше отдыхать.

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