Фото дня в Сыктывкаре: освежающие виды коми природы

Совсем скоро в столице Коми прекратится кошмарная жара, но пока горожанам еще придется немного потерпеть. А тем временем можно насладиться завораживающими снимками, которые сделаны в освежающие дни этого лета.

Николай Календюк

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