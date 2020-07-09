Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
К столетию Коми в Сыктывкаре обновят туалеты на 9,5 миллионов рублей

К столетию Коми в Сыктывкаре обновят туалеты на 9,5 миллионов рублей

09 июля 2020 Возрастное ограничение: 6+
Фото предоставлено Администрацией Сыктывкара
На эти цели будет направлено 9,5 миллионов рублей

В Сыктывкаре будут обновлены общественные туалеты, об этом сообщили в администрации столицы Коми.

Как сообщает сыктывкарская мэрия, это будут стационарные модульные туалеты в едином стилевом, но в разных цветовых решениях. На эти цели будет направлено 9,5 миллионов рублей.

Будет обновлено пять туалетов: два в парке имени С.М.Кирова, один – за библиотекой им. С.Я.Маршака и еще один – за зданием Коми республиканской академии государственной службы и управления.

- Проект реализуется с целью повышения уровня благоустройства столицы Коми, - отметили в мэрии.

Напомним также, спуске от улицы Карла Маркса до улицы Первомайской предлагается высадить крупномерные липы взамен старых тополей которые неоднократно проходили процедуру омолаживающей подрезки. Это – часть благоустройства данного отрезка улицы Коммунистической и площадки «под часами», которое планирует провести мэрия в преддверии столетия Республики Коми.

В связи с этим, администрация Сыктывкара предлагает жителям столицы Коми принять участие в опросе и выразить свое мнение по вопросу высадки новых деревьев на месте старых тополей. Сбор мнений продлится до 10 июля, его итоги повлияют на принятие окончательного решения по замене деревьев. Пройти опрос можно по ссылке.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Благоустройство

Читайте также: Пожарный водоем в Сыктывкаре, в котором чуть не утонул ребенок, снова превратился в смертельную ловушку

Комментарии 1

14 минут назад местный
Спасибо огромное мэрия.Хороший подарок народу.
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В Сыктывкаре обрушилась печь в жилом доме (фото) Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Топ 10 самых бюджетных дач, которые продаются в Сыктывкаре Читать
07 июля
Почему в Сыктывкаре никто не сортирует мусор и какие проблемы с этим есть в городе Читать
06 июля
Топ 5 самых дорогих загородных домов Сыктывкара Читать
Посмотреть все
06 июля Как грамотно купить квартиру в Москве и Санкт-Петербурге?
02 июля Материнский капитал для благополучия семьи
вчера Как создать онлайн-магазин за три дня?
Загрузка...

Новости России и мира

05 июля
МИД попросил россиян, которые вернулись из-за границы, вернуть деньги правительству
04 июля
В школах и детсадах запретили проводить массовые мероприятия
04 июля
Опубликован текст Конституции России с поправками
01 июля
Территорию на Шиесе рекультивируют до 2031 года
01 июля
В России начали отправлять выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru