К столетию Коми в Сыктывкаре обновят туалеты на 9,5 миллионов рублей

В Сыктывкаре будут обновлены общественные туалеты, об этом сообщили в администрации столицы Коми.

Как сообщает сыктывкарская мэрия, это будут стационарные модульные туалеты в едином стилевом, но в разных цветовых решениях. На эти цели будет направлено 9,5 миллионов рублей.

Будет обновлено пять туалетов: два в парке имени С.М.Кирова, один – за библиотекой им. С.Я.Маршака и еще один – за зданием Коми республиканской академии государственной службы и управления.

- Проект реализуется с целью повышения уровня благоустройства столицы Коми, - отметили в мэрии.

Напомним также, спуске от улицы Карла Маркса до улицы Первомайской предлагается высадить крупномерные липы взамен старых тополей которые неоднократно проходили процедуру омолаживающей подрезки. Это – часть благоустройства данного отрезка улицы Коммунистической и площадки «под часами», которое планирует провести мэрия в преддверии столетия Республики Коми.

В связи с этим, администрация Сыктывкара предлагает жителям столицы Коми принять участие в опросе и выразить свое мнение по вопросу высадки новых деревьев на месте старых тополей. Сбор мнений продлится до 10 июля, его итоги повлияют на принятие окончательного решения по замене деревьев. Пройти опрос можно по ссылке.

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