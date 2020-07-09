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Топ 10 самых бюджетных дач, которые продаются в Сыктывкаре

Топ 10 самых бюджетных дач, которые продаются в Сыктывкаре

09 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото avito.ru
Несмотря на невысокую стоимость, на многих участках есть дом, колодец с питьевой водой, а земля готова к посадкам

Из-за пандемии коронавируса границы России для выезда на отдых пока закрыты. Поэтому многие поедут в отпуск на самые популярные курорты страны. А если поближе и побюджетнее, то на дачу. Но не у всех она есть. Портал  PG11.ru  выяснил, что загородные дома в пригороде Сыктывкара вместе с участком можно купить за небольшие деньги и составил для вас топ 10 самых бюджетных дач. 

Участок 10 соток - 80 000 рублей

Первое место занял участок в 10 соток в садоводческом комплексе Эжвинский в СТ «Южное». Участок находится в 17 км от Сыктывкара. По словам владельца, территория не разработана, но на ней есть балок, который внутри обшит вагонкой.

В него подведено электричество. Продавец готов провести экскурсию по видеосвязи.

 

Дачный дом 32 м² - 90 000 рублей

На второй строчке самых бюджетных дач Сыктывкара - дом из бруса в местечке Соколовка. Он продается вместе с участком в 10 соток. Продавец готов провести экскурсию по видеосвязи. 

Дачный дом 20 м² - 99 999 рублей

На третьем месте дачный дом на участке 10 соток. Продается срочно. Как утверждает владелец, участок чистый, без сорняков. Расстояние до города - 12 км, неподалеку лес - ощущения будут как в заповеднике.

Рядом всегда есть соседи по проезду, они живут там даже зимой. 

 

Дачный дом 50 м² - 100 000 рублей

В 17 км от города продается двухэтажный дом из бруса в садоводческом комплексе Эжвинский, СНТ «Восход». Участок площадью 10 соток расчищен и готов к посадкам.

Продажа срочная, владелец готов провести экскурсию по видеосвязи.

 

Участок 6 соток - 105 000 рублей

На пятом месте расположился участок в садовом товариществе «Емвалька» на эжвинских дачах. Участок  находится недалеко от остановки. Сейчас он заброшенный: там стоит только сарай. Продавец готов провести экскурсию по видеосвязи.

 

Участок 10 соток - 110 000 рублей

Следом идет участок в садоводческом комплексе Эжвинский, СНТ «Надежда». На участке есть фундамент под дом, колодец, сарай с инструментами, туалет. Сейчас на участке построено помещение с печкой, телевизором и газовой плитой. Есть стройматериалы и кубовик.

Дачу продают срочно, продавец готов поторговаться.

 

Дачный дом 20 м² - 120 000 рублей

 В садовом товариществе Эжвинские дачи, СНТ «Дальний» продается участок 6 соток. Участок разработан и готов к посадкам.

На территории: колодец, летний домик, рядом хорошие и дружные соседи. Посмотреть можно  в любое удобное время. 

 

Дачный дом 20 м² - 120 000 рублей

В садоводческом комплексе Эжвинский, СНТ «Радуга» продается участок 6 соток. На нем есть бревенчатый дом, колодец, яма.

Участок ухоженный и готов к посадкам. Продавец готов поторговаться и провести экскурсию по видеосвязи.

 

Дачный дом 20 м² - 120 000 рублей 

На девятом месте самых бюджетных дач на продажу в Сыктывкаре участок 6 соток  в садоводческом комплексе Эжвинский, СНТ «Парма-3».

На территории построены летний дом с металлической печкой (второй этаж без отделки), хороший железобетонный колодец, металлическая яма для хранения овощей.  Участок частично разработан, есть многолетние кустарники.

 

Дачный 20 м² - 130 000 рублей

Замыкает рейтинг дача в обществе «Энергетик» в садоводческом комплексе Эжвинский.  На участке в 5 соток построен бревенчатый домик, колодец с чистой питьевой водой, теплица из поликарбоната, забор из профнастила. 

Участок ухоженный и находится в собственности, сделано межевание.

Какая дача приглянулась вам больше всего? Пишите в комментариях. 
 

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