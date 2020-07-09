За последние два месяца в Коми стало пропадать больше людей: поисковики рассказали, с чем это связано

В Республике Коми увеличилось количество пропавших людей. Портал PG11.ru выяснил, с чем это связано.

Только за последнюю неделю в Республике Коми пропало 4 человека. На прошлой неделе пропало 2 человека. Обеспокоенные жители обращаются в поисковые организации за помощью.

За свою деятельность в Республике Коми в 2020 году LizaAlert выполнила 72 заявки. Из них было найдено живыми 38 человек и погибшими 11. Региональный представитель LizaAlert Юлия Пинежанинова рассказала о причинах, из-за которых увеличилось количество пропадающих в Республике Коми.

Девушка отметила, что трудно говорить об увеличении или уменьшении число пропавших людей. По ее словам, поисковики занимаются лишь обращениями, которые поступают в организацию. Из-за расширения охвата LizaAlert, больше людей стали узнавать о поисковиках и просить у них помощи. Это и привело к тому, что появляется все больше объявлений о пропаже.

Сейчас организация разыскивает Валерия Елина. В июне он в 15 км от поселка Гыркашор в Прилуском районе, больше его никто не видел.

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