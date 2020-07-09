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В России может подорожать мобильная связь

В России может подорожать мобильная связь

09 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Минимальный пакетный тариф по сравнению с декабрем 2019 года подорожал с 270 до 291 рубля

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%, пишет «Российская Газета». Такой прогноз сделали аналитики агентства Content Review (имеется в расположении «РГ») При этом прогноз не учитывает возможного повторения вспышки пандемии коронавируса.

В первом полугодии минимальные пакетные тарифы на связь, по оценке аналитиков, подорожали на 8%. Оценивались тарифы восьми операторов во всех регионах России. Так, минимальный пакетный тариф по сравнению с декабрем 2019 года подорожал с 270 до 291 рубля. Больше всего увеличились тарифы у Tele2 - на 13%.

- Операторы провели неоднократную корректировку тарифов в течение первого полугодия, однако, если МТС, «Билайн» и «МегаФон» сделали это лишь с частью тарифов до введения режима самоизоляции, то Tele2 резко повысил тарифы, как текущие, так и архивные, на рубеже апреля-мая, чем привлек внимание регулирующих органов, - пояснил руководитель Content Review Сергей Половников.

Напомним, доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тысячи рублей выросла с 38,1% до 44,6% за период пандемии. В целом среднемесячный доход более 70% россиян не превышает 25 тысячи рублей. По итогам пандемии коронавируса о значительном снижении доходов сообщает каждый пятый житель страны, а каждый десятый полностью потерял заработок.

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