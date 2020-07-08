В нескольких районах Коми ожидается сильная гроза и мощный ветер

В нескольких районах Коми ожидается сильная гроза и мощный ветер08 июля 2020
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Фото из архива «Pro Города»
Спасатели распространяют штормовое предупреждение
По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»: сегодня 8 июля до 01:00 9 июля в северных и центральных районах (Усть-Цилемский, Ижемский, Удорский, Усинск, Печора, Ухта, Сосногорск, Вуктыл, Инта) ожидаются грозы, местами ливни, град, порывы Ю, ЮЗ ветра 17-22 м/с.
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:
- Воздержаться от походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок по городу.
- По возможности оставайтесь в квартире или в ином защищенном помещении,
- акройте окна в домах и в квартирах, держитесь как можно дальше от окон.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.
- Убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.
- Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.
- Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой).
- Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут ломать ветви деревьев, что может нанести Вам дополнительные повреждения.
- Если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в заглубленные помещения.
- Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение.
- Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.
- Если Вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если с Вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом, и также прикрыть глаза либо одеждой, либо рукой. Если позволяют габариты салона - лучше всего лечь на пол.
- Ни в коем случае не покидайте во время града автомобиль. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.
Если ударила молния:
- прежде всего вызовите скорую медицинскую помощь, затем потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом (полотенцем);
- если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.
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08 июля 2020, 16:30
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