В нескольких районах Коми ожидается сильная гроза и мощный ветер

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»: сегодня 8 июля до 01:00 9 июля в северных и центральных районах (Усть-Цилемский, Ижемский, Удорский, Усинск, Печора, Ухта, Сосногорск, Вуктыл, Инта) ожидаются грозы, местами ливни, град, порывы Ю, ЮЗ ветра 17-22 м/с.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

Воздержаться от походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок по городу.

По возможности оставайтесь в квартире или в ином защищенном помещении,

акройте окна в домах и в квартирах, держитесь как можно дальше от окон.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.

Убрать транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.

Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.

Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой).

Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут ломать ветви деревьев, что может нанести Вам дополнительные повреждения.

Если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в заглубленные помещения.

Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение.

Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

Если Вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если с Вами оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом, и также прикрыть глаза либо одеждой, либо рукой. Если позволяют габариты салона - лучше всего лечь на пол.

Ни в коем случае не покидайте во время града автомобиль. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.

Если ударила молния:

прежде всего вызовите скорую медицинскую помощь, затем потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом (полотенцем);

если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.