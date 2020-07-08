Фото дня в Сыктывкаре: восход солнечного дня

Последнее время погода не радует жителей столицы Коми - невыносимая жара заставляет искать спасения, а оказаться на речке посреди дня может не каждый. Но когда наступает ночь, а жара отступает, горожане могут насладиться поистине прекрасными видами. Чего стоит хотя бы рассвет над рекой. Именно такой момент поймал в кадр наш читатель, снимок которого и попадает в рубрику «Фото дня».

Павел Нуриев

- Утро солнечного дня Восход, район нефтебаза.

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