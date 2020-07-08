В Коми женщины решаются на повторный брак чаще мужчин

В 2019 году в Республике Коми узами брака связали себя 4,8 тысячи пар, пишет Комистат. По информации ведомства, подготовленной ко Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, традиционно большая часть браков заключается в летние месяцы. Около половины женихов были в возрасте 25-34 года, 45 % невест - в возрасте 20-29 лет.

Вместе с тем, 25 девушек и 6 юношей зарегистрировали брак, не достигнув совершеннолетия. В почтенном возрасте (60 лет и старше) узаконили свои отношения 94 невесты и 152 жениха. Большинство регистрируемых браков - первые. Однако женщины чаще мужчин решаются на повторный брак. В 2019 г. 39 % женщин и 35 % мужчин решили попытать счастья еще раз.

На протяжении последних лет в Коми наблюдалось снижение уровня рождаемости. В 2019 г. на свет появились 7,9 тысячи малышей, в 137 семьях родились двойни. Большая часть детей рождается в зарегистрированном браке. Ежегодно семь из десяти новорожденных появляются на свет в официально оформленном союзе.

Увеличилась доля повторных и последующих родов до 67 %, что во многом было обусловлено действием мер демографической политики. Для сравнения, десять лет назад их доля составляла 48 %. Но не всегда супругам удается сохранить крепкие отношения, взаимопонимание в семье, констатируют в Комистате.

В 2019 г. решение расторгнуть союз приняли 3,9 тысячи пар. На момент развода более 60 % супружеских пар имели детей. 1,4 тысячи - не выдержали сложный период становления семьи, прожив вместе менее пяти лет. Из них 113 семей состояли в браке менее года.

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