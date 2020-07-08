«Никогда не забывайте своих жен»: сыктывкарец рассказал о секретах семейного счастья

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Сыктывкарец рассказал о том, сложно ли оставаться верным семье.

Михаил Наумов - известный сыктывкарский музыкант, участник коллективов Funky Town и Old School Komi, также ведет сольные проекты. В 2014 году сыктывкарец участвовал в шоу «Голос».

Михаил и Ирина

Мы познакомились с моей будущей женой Ириной еще в 2009 году на проекте «Песни со звёздами». Несмотря на то, что она не певица, а врач акушер-гинеколог, она очень музыкальна от природы. Я тогда сразу обратил на нее внимание. Она была необыкновенна, своей привлекательной внешностью и харизмой, наряду с чувством юмора она выделялась среди других участников, - рассказывает мужчина.

Однако Михаил отметил, что в тот момент она была замужем, поэтому им пришлось остаться просто хорошими знакомыми. Михаил и Ирина часто гуляли вместе, посещали караоке и общались в сети. В 2012 году Ирина развелась со своим бывшим мужем и тогда они начали романтические отношения. Пара поженилась спустя два года.

В 2017 году у нас родился первый ребенок - Мария. Я несказанно обрадовался, ведь хотел именно дочь. А в мае 2020 года у нас родился сын Георгий, счастье для всей семьи и наследник фамилии, - отмечает музыкант.

Михаил Наумов рассказал, что для творческого человека всецело уделять время семье очень сложно. Ведь музыканты очень сильно погружены в себя и в свое дело, они живут им.

За время наших отношений с женой мы проходили немало кризисов. В основном все связаны с нехваткой внимания. Однако, к моему счастью, моя жена - понимающий человек. Мы всегда идем друг другу на уступки. Компромисс - есть секрет семейного счастья, - отметил сыктывкарец.

После рождения первой дочери Михаил очень много времени уделял ей. Он пытался параллельно заниматься творчеством, меньше времени стал уделять отношениям с супругой. Как отметил сыктывкарец, это чуть не привело к разводу. Михаил советует всем мужчинам никогда не забывать про своих жен.

Сегодня многие считают, что семья только мешает жить. Мешает карьере, развитию, развлечению. Но отнюдь. Семья только помогает во всем этом. Мотивирует. Мои родители в июне отметили рубиновую свадьбу - 40 лет вместе. Они для меня навсегда пример для семейных отношений. В их отношениях было много всего. Были кризисы. Но они до сих вместе и это показатель, - заключает Михаил Наумов.

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