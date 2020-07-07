Фото дня в Сыктывкаре: солнце в сетях

Горожане делятся удивительными снимками
Фото дня в Сыктывкаре: солнце в сетях07 июля 2020
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@dimvortep
@dimvortep
Паутина в лучах летнего солнца. Очередная прогулка по лесу и новые взгляды через объектив телефона.
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