Фото дня в Сыктывкаре: солнце в сетях

@dimvortep

Паутина в лучах летнего солнца. Очередная прогулка по лесу и новые взгляды через объектив телефона.

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