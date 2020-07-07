В Госдуму внесли законопроект о о дополнительных выплатах пенсионерам

Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, пишет «REGNUM».

- Фракция вносит законопроект, по которому дополнительно около 5 тыс. рублей будут выплачиваться не только тем, кто достиг 80 лет, мы предлагаем снизить планку на пять лет, и чтобы пенсионеры, достигшие 75 лет, получали такие пенсии, — сообщил Миронов.

В России действуют нормы, предполагающие ежегодное повышение пенсионного возраста.

К слову, в 2024—2025 годах правительству в РФ придется реформировать систему пенсионных накоплений, поскольку еще через 10 лет невозможно будет обеспечить выплатами всех пенсионеров. Такой прогноз недавно дал эксперт по негосударственным пенсионным фондам Дмитрий Александров.

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