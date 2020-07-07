Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
В Госдуму внесли законопроект о о дополнительных выплатах пенсионерам

В Госдуму внесли законопроект о о дополнительных выплатах пенсионерам

07 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
В России продолжается ежегодное повышение возраста выхода на заслуженный отдых

Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, пишет «REGNUM».

- Фракция вносит законопроект, по которому дополнительно около 5 тыс. рублей будут выплачиваться не только тем, кто достиг 80 лет, мы предлагаем снизить планку на пять лет, и чтобы пенсионеры, достигшие 75 лет, получали такие пенсии, — сообщил Миронов.

В России действуют нормы, предполагающие ежегодное повышение пенсионного возраста.

К слову, в 2024—2025 годах правительству в РФ придется реформировать систему пенсионных накоплений, поскольку еще через 10 лет невозможно будет обеспечить выплатами всех пенсионеров. Такой прогноз недавно дал эксперт по негосударственным пенсионным фондам Дмитрий Александров.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

 

КОММЕНТИРОВАТЬ
Закон Пенсия

Читайте также: Пенсионерам объяснили, кто получит надбавку в три тысячи рублей

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

В Сыктывкаре обрушилась печь в жилом доме (фото) Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Топ 5 самых дорогих загородных домов Сыктывкара Читать
вчера
«Можно запретить вообще все, что имеет хоть какой-то цвет»: сыктывкарские активисты о ситуации с мороженым «Радуга» Читать
вчера
«Одиночество и любовь»: сыктывкарский поэт написал новую книгу на самоизоляции Читать
Посмотреть все
02 июля Материнский капитал для благополучия семьи
Загрузка...

Новости России и мира

05 июля
МИД попросил россиян, которые вернулись из-за границы, вернуть деньги правительству
04 июля
В школах и детсадах запретили проводить массовые мероприятия
04 июля
Опубликован текст Конституции России с поправками
01 июля
Территорию на Шиесе рекультивируют до 2031 года
01 июля
В России начали отправлять выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru