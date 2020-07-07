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Врио главы Коми проверил готовность сыктывкарской школы-долгостроя в Орбите

Врио главы Коми проверил готовность сыктывкарской школы-долгостроя в Орбите

07 июля 2020 Возрастное ограничение: 6+
rkomi.ru
Новое здание соответствует высоким образовательным стандартам

Исполняющий обязанности Главы Республики Коми посетил образовательный объект в микрорайоне Орбита, разрешение на ввод в эксплуатацию которого планируется получить до 10 июля. На возведение школы из федерального и республиканского бюджетов было выделено более 860 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе руководителя региона.Все учебные классы оборудованы интерактивными досками, предусмотрены комнаты психологической разгрузки для педагогов и учеников. В здании школы создана безбарьерная среда – в дверных проёмах отсутствуют пороги, предусмотрены пандусы и лифты, расширены дверные проёмы классов и других помещений. На прилегающей к школе территории обустроены баскетбольная площадка и футбольное поле с искусственным покрытием и освещением.Особое внимание уделено безопасности – на случай эвакуации в здании предусмотрено множество запасных выходов, установлена система экстренного оповещения, в коридорах на каждом этаже расположено несколько телефонов прямой связи с экстренными службами. Учиться в школе будут дети среднего и старшего звена – 5-11 классы.Владимир Уйба осмотрел учебные классы, столовую, медицинский блок и мастерские новой школы, ознакомился с оборудованием, установленным в кабинетах. Врио Главы Республики Коми отметил, что новая школа соответствует высоким образовательным стандартам.

- Школу долго ждали и дети, и взрослые. Всё готово к приёму школьников и педагогов – и светлые кабинеты, и оборудованные мастерские, и просторные учительские. У школы отличный крен в сторону физкультуры: здесь есть стадион, спортивные и тренажёрные залы, зал хореографии. Республике нужно больше новых школ, чтобы наши дети учились в современных и безопасных условиях. Эту работу мы, конечно, продолжим, - прокомментировал Владимир Уйба.

Напомним, недавно в Сыктывкаре проинспектировали другую школу, которая уже готовится к открытию – в поселке Краснозатонский. Как проинформировал представитель подрядной организации Роман Зыкин, в настоящий момент заканчиваются отделочные работы, началась сборка и установка мебели, идёт настройка пожарных и вентиляционных систем. В ближайшее время поступит технологическое оборудование для столовой и пищеблока.

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Строительство Школа

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