Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
В Сыктывкаре 18-летний вандал повредил арт-объект в центре города

В Сыктывкаре 18-летний вандал повредил арт-объект в центре города

07 июля 2020 Возрастное ограничение: 12+
Администрации столицы Коми / Арт-объект «Я люблю Сыктывкар»
Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

В ходе контроля за оперативной обстановкой путем видеонаблюдения встолице Коми выявлен факт повреждения арт-объекта, расположенного по улице Коммунистической у центрального стадиона, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

На место происшествия незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы. Стражи порядка задержали злоумышленника и доставили в дежурную часть полиции для дальнейших разбирательств. Вредителем оказался ранее не судимый 18-летний юноша.

Установлено, что житель столицы из хулиганских побуждений умышленно повредил арт-объект «Я люблю Сыктывкар», а именно оторвал одну из деталей конструкции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Получены признательные показания. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф в размере до сорока тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

Расследование продолжается. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Полиция

Читайте также: В Сыктывкаре задержали сырного похитителя

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Новость дня

В Сыктывкаре обрушилась печь в жилом доме (фото) Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Топ 5 самых дорогих загородных домов Сыктывкара Читать
вчера
«Можно запретить вообще все, что имеет хоть какой-то цвет»: сыктывкарские активисты о ситуации с мороженым «Радуга» Читать
вчера
«Одиночество и любовь»: сыктывкарский поэт написал новую книгу на самоизоляции Читать
Посмотреть все
02 июля Материнский капитал для благополучия семьи
Загрузка...

Новости России и мира

05 июля
МИД попросил россиян, которые вернулись из-за границы, вернуть деньги правительству
04 июля
В школах и детсадах запретили проводить массовые мероприятия
04 июля
Опубликован текст Конституции России с поправками
01 июля
Территорию на Шиесе рекультивируют до 2031 года
01 июля
В России начали отправлять выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru