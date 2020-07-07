В Сыктывкаре 18-летний вандал повредил арт-объект в центре города

В ходе контроля за оперативной обстановкой путем видеонаблюдения встолице Коми выявлен факт повреждения арт-объекта, расположенного по улице Коммунистической у центрального стадиона, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

На место происшествия незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы. Стражи порядка задержали злоумышленника и доставили в дежурную часть полиции для дальнейших разбирательств. Вредителем оказался ранее не судимый 18-летний юноша.

Установлено, что житель столицы из хулиганских побуждений умышленно повредил арт-объект «Я люблю Сыктывкар», а именно оторвал одну из деталей конструкции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Получены признательные показания. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф в размере до сорока тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

Расследование продолжается. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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