Для ряда россиян ввели пособие в 28 тысяч рублей

Ряд российских граждан при ряде условий могут рассчитывать на пособие от государства, размер которого составляет 28 тыс. 511 руб. При этом выплата носит единовременный характер и выдается только женщинам, пишет konkurent.ru.

Деньги выплачивают определенной категории граждан из федерального бюджета. Речь идет о единовременном пособии, которое может получить супруга военнослужащего, проходящего службу по призыву. Кроме того, отмечается, что средства получат только беременные жены призывников. Получить выплату можно при сроке беременности от 180 дней.

Заявление на такое пособие принимают в отделах социальной защиты по месту жительства. Проверка документов занимает не более 10 дней. Условий, при которых данная единовременная выплата будет одобрена, несколько. Первым, и самым важным, является факт регистрации отношений. Тем парам, у которых официально не зарегистрирован брак, в получении пособия откажут.

Также откажут в единовременной выплате и женам контрактников. Данное пособие могут получить только те беременные женщины, чьи мужья проходят службу по призыву. Беременность также является условием для получения денег. Причем при подаче заявления на выплату, факт беременности придется подтвердить документально.

Стоит подчеркнуть, что данная выплата не лишает права получить другие пособия от государства, связанные с беременностью и материнством. Это значит, что беременная жена призывника также сможет получить и выплаты по родам, и пособия по уходу за ребенком.

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