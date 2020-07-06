Фото дня в Сыктывкаре: знойный день на пляже и философия жизни

@konsta_tru

- Есть мужчины, которые ищут себе идеальную жену, есть женщины, которые ищут идеального мужа. Но ни те, ни другие не понимают, что идеальных людей нет. Идеальные отношения могут быть только тогда, когда люди дополняют друг друга. Когда на каждую мужскую глупость присутствует женская мудрость, а на каждую женскую слабость присутствует мужская сила.

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