Фото дня в Сыктывкаре: знойный день на пляже и философия жизни

Фото дня в Сыктывкаре: знойный день на пляже и философия жизни06 июля 2020
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@konsta_tru
Горожане делятся удивительными снимками
@konsta_tru
- Есть мужчины, которые ищут себе идеальную жену, есть женщины, которые ищут идеального мужа. Но ни те, ни другие не понимают, что идеальных людей нет. Идеальные отношения могут быть только тогда, когда люди дополняют друг друга. Когда на каждую мужскую глупость присутствует женская мудрость, а на каждую женскую слабость присутствует мужская сила.
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06 июля 2020, 17:02
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