Топ 5 самых дорогих загородных домов Сыктывкара

Аналитики ЦИАН в начале года составили рейтинг самых дорогих загородных резиденций Северо-Запада России. Тогда одноэтажная усадьба в сыктывкарском поселке Верхняя Максаковка за 25 млн рублей площадью 300 кв. м. вошла в топ 10. Портал PG11.ru решил узнать, насколько дорогие загородные дома продаются в пригороде Сыктывкара сейчас.

Коттедж 217 м² - 16 900 000 рублей

На седьмой строчке рейтинга располагается частный жилой дом на земельном участке в 12 соток в охраняемом поселке «Сосновый Берег». Коттедж находится всего в 10 минутах езды от города в экологически чистом месте на берегу озера.



В доме есть все коммуникации: газ - котел Vailant, вода, канализация, электричество, телефон, оптико-волоконный интернет.

В коттедже 8 комнат, 2 санузла, кухня, котельная. По словам владельца, дом строили для себя, поэтому ремонт сделан качественно и с использованием натуральных материалов (камень, дерево, бамбук), в современном европейском стиле.

Коттедж светлый, воздушный, без лишней мебели и деталей: в доме будет комфортно жить будущим хозяевам. А еще рядом места для активного отдыха: можно съездить в конно-спортивную школу, на рыбалку, за грибами, зимой – покататься на снегоходах или сноукайтинге.



Коттедж продается без посредников в связи с переездом.

Коттедж 138 м² - 17 000 000 рублей

На шестом месте четырехкомнатный коттедж на участке в 9 соток на улице Уездная. Дом кирпичный двухэтажный, здание построено в 2017 году. У коттеджа бетонный фундамент и черепичная крыша. Категория земли ИЖС. К дому проложена асфальтированная дорога.

Площадь комнат по 20 кв.м каждая, 2 санузла. В коттедже сделан евроремонт.

Дом отапливается газовым котлом. Централизованная канализация. Напряжение электросети 220 В + 380 В 19 кВт. Водопровод. Магистральный газ. Продавец готов поторговаться.

Коттедж 328 м² - 18 500 000 рублей

Пятую строчку самых дорогих домов Сыктывкара занимает трехэтажный дом в коттеджном поселке «Южный», в районе улицы Лесопарковой. Коттедж построен на участке площадью 13 соток.



В доме подключены все центральные коммуникации, есть газовое отопление и электрический котел.

В коттедже 7 комнат, 2 гардеробные, большая кухня-столовая (с камином из натурального камня), просторная гостиная, спортзал, котельная, 3 санузла.

Дом продается вместе с мебелью и техникой! Продажа от собственника, возможен вариант ипотеки.



Коттедж 180 м² - 19 500 000 рублей

Следом идет 2-х этажный кирпичный коттедж, расположенный в районе Давпона на улице Морозова 177 А. В доме 4 комнаты, гостиная, кухня-столовая, 2 санузла, гараж на 2 автомобиля.

В коттедже есть все необходимые коммуникации: центральное отопление, водоснабжение и канализация. Цокольный этаж отапливается. По словам хозяина, в коттедже сделан современный, качественный ремонт. Большая, ухоженная дворовая территория с беседкой и баней площадью 150 кв.м. Возможен обмен.



Коттедж 453 м² - 22 000 000 рублей

Открывает тройку лидеров уютный трехэтажный жилой дом на участке в 13 соток, расположенный в черте города на тихой улице Журавского, 37/1. У дома сделано автоматическое уличное освещение, видеонаблюдение и асфальтированный подъезд.

Дом построен на 9-метровых сваях, стены дома толстые кирпичные, дубовая лестница внутри. Коттедж оснащен газовым оборудованием для отопления и городскими коммуникациями (вода, канализация, электричество), есть мебель и техника. В доме просторная и функциональная планировка помещений, современный дизайн интерьера, ремонт качественными отделочными материалами, теплые полы.

На первом этаже 2 светлые просторные кухни-столовые, большая гостиная, 2 санузла, душ, помещение с газовым котлом.

На втором этаже располагаются: зал, 2 просторные детские комнаты с отдельными ванными; 2 спальни, в одной из которой есть гардеробная и огромная ванная а с душем, санузлом и ванной-джакузи с отличным видом.

На третьем этаже находится большое помещение под игровую зону, теннисный стол, тренажерный зал, жилая комната и комната под хоз.назначения.

На участке также есть двухэтажная баня площадью 100 кв.м. с большой парилкой, отдельной умывальной зоной с душем, куда подведена вода из скважины. А также зимняя просторная кухня, летняя веранда с мангалом и казаном, на втором этаже здания - спальная зона.

На территории перед домом есть крытая парковка на 4 машины, пристройка с большой ямой, дровяник, скважина с питьевой водой, мастерская с комфортным биотуалетом.

Возможен вариант переоборудовать дом под бизнес-проект, например, элитную гостиницу.

Коттедж 166.4 м² - 23 000 000 рублей

На втором месте самых дорогих домов Сыктывкара - роскошный дом в престижном коттеджном комплексе «Яг-кар»в 15 минутах езды от города, который считается одним из самых экологически чистых районов.

Дом построен на винтовых сваях на участке 16 соток, защищен надежным забором, около дома - уютный двор. Для автомобилей предусмотрен просторный гараж.

Ландшафтному дизайну придомовой территории тоже уделили внимание: посадили кедры, канадские сосны, туи, цветы. На территории проложены красивые дорожки, которые оборудованы специальным утеплителем, и беседка для приятного общения за кофе или шашлыками. На участке есть банный комплекс площадью 72 кв.м. с электрическим котлом, комнатой отдыха, спортивной зоной и парной.

В доме также все продумано: от отделки стен до внутреннего убранства. Классический интерьер выполнен в пастельных тонах, есть камин.

В доме: просторная гостиная, столовая с выходом во двор, спальные комнаты, 2 ванных комнаты с санузлами, кухня, огромная гардеробная, кабинет и несколько технических помещений.

Дом оборудован газовым и дополнительно электрическим котлами, системой очистки воды, скважиной для подачи воды, двумя кондиционерами, видеонаблюдением, охраной от компании «Конфидент». Шикарная мебель, сантехника, бытовая техника от дорогих производителей привезена и установлена на заказ и остается будущим хозяевам дома. Продавец готов провести экскурсию по видеосвязи и поторговаться.

Коттедж 270 м² - 25 000 000 рублей



Самый дорогой загородный дом Сыктывкара сейчас стоит 25 млн рублей. Коттедж построен на берегу реки, но в пешей доступности находится остановка транспорта и магазины.

Все коммуникации в коттедже - центральные. На первом этаже находятся зал, столовая, кухня, санузел, кабинет, гараж на 2 машины и котельная. На втором этаже 5 комнат, гардероб и 2 санузла. Дом продается в связи с переездом.

А какой дом вам понравился больше всего? Пишите в комментариях!

