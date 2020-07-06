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В Коми водитель «Газели» спровоцировал голливудскую погоню со стрельбой (видео)

В Коми водитель «Газели» спровоцировал голливудскую погоню со стрельбой (видео)

06 июля 2020 Возрастное ограничение: 12+
МВД по Коми / Скриншот из видео
Нарушитель ранее привлекался к уголовной и административной ответственности

В Ухте сотрудники ДПС преследовали ГАЗ-303232, водитель которого проигнорировал требование об остановке, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

В ночное время сотрудниками автоэкипажа ДПС ОМВД России по городу Ухте была замечена автомашина «ГАЗель», водитель которой не выполнил законное требование полицейских об остановке.

Инспекторы стали преследовать транспортное средство. Стражи порядка неоднократно требовали нарушителя остановиться, а также предупредили о применении табельного оружия. Однако водитель «ГАЗели» вновь проигнорировал требование полицейских, продолжая скрываться. В результате инспектор ДПС применил табельное оружие, выстрелив по колесам транспортного средства, после чего машина съехала в кювет.

За рулем авто находился двадцатилетний житель Ухты, не имеющий права управления транспортом. Кроме того, молодой человек сел за руль в состоянии опьянения. Нарушитель ранее привлекался к уголовной и административной ответственности, в том числе за нарушения ПДД. В отношении нарушителя стражи порядка составили административные материалы .

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