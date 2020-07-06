«Одиночество и любовь»: сыктывкарский поэт написал новую книгу на самоизоляции

Сыктывкарский поэт Павел Блюме за время самоизоляции написал новую книгу стихов. С ее помощью он хочет поддержать людей, которые остались заперты в четырех стенах во время пандемии коронавируса. Портал PG11.ru пообщался с поэтом и узнал, как творческие люди пережили это непростое время.

Как вы пережили самоизоляцию? Чем занимались, сидя дома, кроме написания книги?

- Работал дистанционно, готовил презентации экскурсий. Ведь я - сотрудник музея имени Н.М. Дьяконова. Читал классиков американской литературы: Брэдбери, Хэмингуэя, Фицджеральда, Дикинсона, Сэлинджера, Сэндберга. Писали с художницей Маргаритой Беллон поддерживающие людей посты «ВКонтакте». Вообще, было больше работы, чем в обычное время.

О чем ваши новые стихи? Какая основная мысль в них заложена?

- Стихи в моей новой книге «На белом облаке, или Последний час перед рассветом» на разные темы. Книга делится на пять частей. Первая и последняя - размышления о жизни и смерти, размышления лирического героя о любви, трагедия человека и человечества и её преодоление. Вторая посвящена Франции, её культуре и языку. Третья написана в стиле французского поэта Теофиля Готье в сотворчестве с мастером брошей Лесей Моргун (её брошь, моё стихотворение). И четвертая часть посвящена цветам, языку цветов, символизму цветка в культуре. На эту часть меня вдохновила Сабина Брадаускайте – дизайнер-флорист студии цветов.

Обложка книги. Художник - Маргарита Беллон.

Вы говорите, что написали книгу за два месяца. Насколько это быстро для вас, относительно других ваших книг? Откуда черпали вдохновение?

- Это самая быстро написанная книга для меня. Это связано, конечно, и с самоизоляцией, и с моей нынешней жизненной ситуацией. Вообще, книга принесла мне большую радость. Вдохновляло всё: и одиночество, и любовь, и книги, и желание поделится своими мыслями.

Вы говорите, что творческие личности поддерживают людей на карантине. Как конкретно это выражается?

- Как я писал выше, это и совместные творческие проекты, и публикации в социальных сетях, перевод денег, волонтерская работа. Вообще, на мой взгляд, творческие личности - это очень отзывчивые люди.

Иллюстрация из книги

Книга будет в открытом доступе или она будет продаваться в магазинах?

- Думаю, что она будет в Интернете (в первую очередь). Часть пойдёт в магазины, часть - в библиотеки страны и города. Думаю, что читатели смогут приобрести её уже скоро, как пройдёт её презентация.

Вы говорите, что хотите привлечь читателей. Какая помощь вам требуется?

- Да, хотел бы и читателей привлечь, но и хотелось, чтобы была оказана книге и финансовая поддержка. Надеюсь, что мои читатели поддержат моё творчество, окажут помощь и в этом вопросе. Тем более, что эта книга, я думаю, им будет близка и интересна, так как она затрагивает важные стороны человеческой жизни и души. Ставит, порой, сложные философские вопросы, но как мне кажется, и отвечает на них. Думаю, что она сможет помочь задуматься о многом.

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