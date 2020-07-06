Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
«Одиночество и любовь»: сыктывкарский поэт написал новую книгу на самоизоляции

«Одиночество и любовь»: сыктывкарский поэт написал новую книгу на самоизоляции

06 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива Павла Блюме / Сыктывкарский поэт написал книгу на самоизоляции
Мужчина хочет поддержать всех творческих людей

Сыктывкарский поэт Павел Блюме за время самоизоляции написал новую книгу стихов. С ее помощью он хочет поддержать людей, которые остались заперты в четырех стенах во время пандемии коронавируса. Портал PG11.ru пообщался с поэтом и узнал, как творческие люди пережили это непростое время.

Как вы пережили самоизоляцию? Чем занимались, сидя дома, кроме написания книги?

Работал дистанционно, готовил презентации экскурсий. Ведь я - сотрудник музея имени Н.М. Дьяконова. Читал классиков американской литературы: Брэдбери, Хэмингуэя, Фицджеральда, Дикинсона, Сэлинджера, Сэндберга. Писали с художницей Маргаритой Беллон поддерживающие людей посты «ВКонтакте». Вообще, было больше работы, чем в обычное время.

О чем ваши новые стихи? Какая основная мысль в них заложена?

- Стихи в моей новой книге «На белом облаке, или Последний час перед рассветом» на разные темы. Книга делится на пять частей. Первая и последняя - размышления о жизни и смерти, размышления лирического героя о любви, трагедия человека и человечества и её преодоление. Вторая посвящена Франции, её культуре и языку. Третья написана в стиле французского поэта Теофиля Готье в сотворчестве с мастером брошей Лесей Моргун (её брошь, моё стихотворение). И четвертая часть посвящена цветам, языку цветов, символизму цветка в культуре. На эту часть меня вдохновила Сабина Брадаускайте – дизайнер-флорист студии цветов.

Обложка книги. Художник - Маргарита Беллон.

Вы говорите, что написали книгу за два месяца. Насколько это быстро для вас, относительно других ваших книг? Откуда черпали вдохновение?

- Это самая быстро написанная книга для меня. Это связано, конечно, и с самоизоляцией, и с моей нынешней жизненной ситуацией. Вообще, книга принесла мне большую радость. Вдохновляло всё: и одиночество, и любовь, и книги, и желание поделится своими мыслями.

Вы говорите, что творческие личности поддерживают людей на карантине. Как конкретно это выражается?

- Как я писал выше, это и совместные творческие проекты, и публикации в социальных сетях, перевод денег, волонтерская работа. Вообще, на мой взгляд, творческие личности - это очень отзывчивые люди.

Иллюстрация из книги

Книга будет в открытом доступе или она будет продаваться в магазинах?

- Думаю, что она будет в Интернете (в первую очередь). Часть пойдёт в магазины, часть - в библиотеки страны и города. Думаю, что читатели смогут приобрести её уже скоро, как пройдёт её презентация.

Вы говорите, что хотите привлечь читателей. Какая помощь вам требуется?

- Да, хотел бы и читателей привлечь, но и хотелось, чтобы была оказана книге и финансовая поддержка. Надеюсь, что мои читатели поддержат моё творчество, окажут помощь и в этом вопросе. Тем более, что эта книга, я думаю, им будет близка и интересна, так как она затрагивает важные стороны человеческой жизни и души. Ставит, порой, сложные философские вопросы, но как мне кажется, и отвечает на них. Думаю, что она сможет помочь задуматься о многом. 

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Культура

Читайте также: МИД попросил россиян, которые вернулись из-за границы, вернуть деньги правительству

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В Коми уже открыты участки для финального дня голосования по Конституции Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
«Можно запретить вообще все, что имеет хоть какой-то цвет»: сыктывкарские активисты о ситуации с мороженым «Радуга» Читать
сегодня
«Одиночество и любовь»: сыктывкарский поэт написал новую книгу на самоизоляции Читать
04 июля
Фотосессии в полях и прогулки с собаками: семь снимков сыктывкарских красавиц из Instagram Читать
Посмотреть все
02 июля Материнский капитал для благополучия семьи
22 июня Как проверить свою УК ТСЖ на добросовестность?
Загрузка...

Новости России и мира

вчера
МИД попросил россиян, которые вернулись из-за границы, вернуть деньги правительству
04 июля
В школах и детсадах запретили проводить массовые мероприятия
04 июля
Опубликован текст Конституции России с поправками
01 июля
Территорию на Шиесе рекультивируют до 2031 года
01 июля
В России начали отправлять выплаты в 10 тысяч рублей на детей
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru