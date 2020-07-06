«Можно запретить вообще все, что имеет хоть какой-то цвет»: сыктывкарские активисты о ситуации с мороженым «Радуга»

Владимиру Путину пожаловались на компании, которые используют радугу в рекламе своих продуктов. По их мнению, таким образом организации пропагандируют гомосексуализм. Под удар попал известный производитель мороженого. Портал PG11.ru узнал у сыктывкарских ЛГБТ-активистов, насколько это обосновано.

Глава союза женщин Екатерина Лахова рассказала президенту России о том, что реклама с использованием радуги опасна для детей. Она обосновала это тем, что дети могут провести связь с цветами флага ЛГБТ. Екатерина Лахова попросила Владимира Путина поручить Роскомнадзору тщательнее следить за рекламой компаний, которые могут пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения. В качестве примера глава союза женщин привела мороженое «Радуга».

Мороженое «Радуга»

Владимир Путин согласился, что нужно тщательнее контролировать подобную рекламу. Однако он отметил, что делать это нужно не агрессивно. Про запрет использования радуги президент ничего не сказал.

Сыктывкарская инициативная ЛГБТ-группа «queerrrriot» отметила, что подобного рода обвинения являются голословными.

Откровенно говоря, заявление про то, что слово «радуга» что-то там пропагандирует — чистый бред. Или даже цвета радуги. Во-первых, потому что есть разница между радугой и ЛГБТ флагом. Во-вторых, потому что запропагандировать кого-то быть не гетеросексуалом невозможно в принципе.Но, если эта инициатива вдруг найдет отклик, есть возможность развить её дальше. Можно запретить вообще всё, что имеет хоть какой-то цвет, - отмечают активисты.

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