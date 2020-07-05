МИД попросил россиян, которые вернулись из-за границы, вернуть деньги правительству

МИД попросил россиян, которые из-за пандемии застряли за границей, но потом вернулись на родину самостоятельно и не сообщили об этом, вернуть «излишне перечисленные бюджетные средства», пишет РИА Новости.

Из-за того, что они не уведомили о своем возвращении, им продолжала поступать материальная помощь от правительства. Минкомсвязь организовала такую рассылку для нескольких тысяч россиян.

- По информации МИД России, ввиду неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении в Россию, вам были излишне перечислены бюджетные средства. Предлагаем в течение пяти рабочих дней с даты получения настоящего уведомления вернуть эту сумму в доход бюджета, - говорится в письме.

Неизвестно, что будет в случае отказа и сколько человек согласились вернуть полученную материальную помощь.

На фоне пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, кроме некоторых особых категорий рейсов. В начале апреля правительство выделило МИД 500 миллионов, а затем еще 536 миллионов рублей для выплаты матпомощи гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за рубежа. Для получения денег нужно было заполнить форму на портале госуслуг.

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