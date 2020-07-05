Медики прогнозируют новую волну COVID-19 из-за ОРВИ

Новую волну заражения коронавирусом стоит ждать в ноябре-декабре, нужно серьезно готовиться к ней, потому что она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ с похожими на COVID-19 симптомами, сообщил в интервью РИА Новости экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман.

- Мы ожидаем большую волную в ноябре-декабре. При этом надо понимать, что в ноябре-декабре будет рост - как каждый год - респираторных заболеваний. Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19. В этом большая проблема, - предупреждает врач.

По мнению профессора, именно к ноябрю, когда на прогнозируемую волну эпидемии наложится сезонная вспышка ОРВИ, должна быть полностью мобилизована система здравоохранения. Осенняя волна заболеваемости, по всем расчетам, будет более значительной, чем летний рост заражений, связанный с отменой карантинных ограничений, уверен он.

В настоящее время, по мнению Эйдельмана, наблюдается распространение второй волны коронавируса по всему миру, предсказанное еще этой весной.

- Однозначно количество зараженных в мире растет. Есть страны, в которых этот рост маленький, как в Италии, как в Германии. Есть страны, где рост очень значительный, например в Индии. Несколько очагов заражения в последнее время возникло снова в Китае. Так что в целом мы знаем, количество обнаруженных больных превысило 11 миллионов во всем мире, и если мы не будет экстраполировать данные, которые были получены в некоторых исследованиях, в том числе в Нью-Йорке (США), и в других странах, то количество на самом деле зараженных превышает количество обнаруженных, - считает Эйдельман.

В Израиле в начале июля число новых случаев COVID-19, регистрируемых ежедневно, превысило показатели марта-апреля. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в четверг, что власти вынуждены вернуться к ограничительным мерам из-за новой вспышки заболеваемости. По мнению профессора Эйдельмана, наиболее правильной тактикой должны стать региональные карантины, вводимые на непродолжительное время, полное же закрытие экономики грозит ухудшением ситуации, в том числе в системе общественного здравоохранения.

- На мой взгляд, неправильно сейчас вводить ограничения по всей стране, потому что это может привести к усугублению экономического кризиса. На самом деле правильная тактика - это региональные карантины в тех местах, где появляются много случаев ... - несколько сот мест, где находятся другие очаги заражения. Нужно вводить карантины в этих местах, а не по всей стране, - считает Эйдельман.

Как ранее заявил профессор, появления безопасной и эффективной вакцины в массовых количествах не стоит ожидать раньше второго квартала 2021 года, поэтому нужно привыкать к новым условиям и жить с этим вирусом.