В России стало дороже делать окрошку

В июне на приготовление традиционного летнего супа — окрошки — для четверых человек россиянам приходилось тратить 459 рублей. Это на 6% выше прошлогодней стоимости аналогичного набора продуктов, свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия».

Больше всего за год подорожали овощи и зелень. Так, редис вырос в стоимости на 38% — до 142 рублей за 1 кг. Цена зеленого лука стала на 18% выше — 46 рублей за пучок, стоимость картофеля выросла на 16% до 52 за 1 кг, огурцов — на 15% до 102 рублей за 1 кг. Ценник на яйца увеличился на 12% (77 рублей за 10 штук), укропа — на 10% (34 рубля за пучок).

По словам генерального директора информационного агентства Fruitnews Ирины Козий, в этом году на стоимость овощей и зелени значительно повлияли несколько факторов, в том числе падение курса рубля. Большая часть овощей на российском рынке импортируется. Себестоимость производства отечественной продукции также растет из-за валютных колебаний: большая часть семян и саженцев, машин, оборудования и запасных частей к ним, а также удобрений и средств защиты растений приобретается в других странах.

Как писали «Известия», в течение лета цены на сельскохозяйственную продукцию обычно начинают снижаться, так как импортные овощи постепенно заменяются российскими.

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