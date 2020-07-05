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Фото дня в Сыктывкаре: вечерняя прогулка по берегу Вычегды

Фото дня в Сыктывкаре: вечерняя прогулка по берегу Вычегды

05 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Евгения Козмодемьянова
Горожане делятся удивительными снимками

Вот и настали жаркие дни, и жители столицы Коми решили, что лучше провести их  там, где всегда дует прохладный ветерок и есть где освежиться - на берегу реки. Фото прекрасного вечера на Вычегде попадает в нашу рубрику «Фото дня».

Евгения Козмодемьянова

- Вечерняя прогулка по берегу реки Вычегда.

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