Фото дня в Сыктывкаре: вечерняя прогулка по берегу Вычегды

Горожане делятся удивительными снимками
Фото дня в Сыктывкаре: вечерняя прогулка по берегу Вычегды05 июля 2020
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Евгения Козмодемьянова
Вот и настали жаркие дни, и жители столицы Коми решили, что лучше провести их там, где всегда дует прохладный ветерок и есть где освежиться - на берегу реки. Фото прекрасного вечера на Вычегде попадает в нашу рубрику «Фото дня».
Евгения Козмодемьянова
- Вечерняя прогулка по берегу реки Вычегда.
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