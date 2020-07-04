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Фото дня от сыктывкарца: прогулка на природе

Фото дня от сыктывкарца: прогулка на природе

04 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
@dimvortep / instagram.com / Фото дня в Сыктывкаре 4 июля
Горожане радуют подписчиков красивыми снимками

В Сыктывкаре наконец-то наступила настоящая летняя погода. Горожане сразу же этим воспользовались и вышли на прогулку. Портал PG11.ru публикует фотоотчет с одной из них.

@dimvortep
Наконец то снова теплая погода. Но уже завтра снова обещают дождь.
#цветы #насекомые #gorod_syktyvkar #pg11_фотодня #dimvortep #nature

Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации. 

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Фото дня

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