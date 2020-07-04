Фото дня от сыктывкарца: прогулка на природе

Горожане радуют подписчиков красивыми снимками
Фото дня от сыктывкарца: прогулка на природе04 июля 2020
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@dimvortep / instagram.com / Фото дня в Сыктывкаре 4 июля
В Сыктывкаре наконец-то наступила настоящая летняя погода. Горожане сразу же этим воспользовались и вышли на прогулку. Портал PG11.ru публикует фотоотчет с одной из них.
@dimvortep
Наконец то снова теплая погода. Но уже завтра снова обещают дождь.
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04 июля 2020, 19:20
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