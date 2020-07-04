Фотосессии в полях и прогулки с собаками: семь снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

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Фотосессии в полях и прогулки с собаками: семь снимков сыктывкарских красавиц из Instagram04 июля 2020
Служба новостейВозрастное ограничение: 6+
@turmalina22 / instagram.com / Подборка сыктывкарских красавиц из Инстаграм
Лето - пора замечательных фотосессий в цветочных полях да и просто на природе. Когда еще можно наделать уйму настолько красивых снимков? Это утверждение поддерживают и сыктывкарки, которые публикуют фотографии в своих соцсетях. Портал PG11.ru собрал семь свежих снимков.
@ulanovasvetlana
@yana_shatunova_
@olga_berger._
@ann_ledi
@victoriyazabalueva
@sashalulina
@turmalina22
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