Фотосессии в полях и прогулки с собаками: семь снимков сыктывкарских красавиц из Instagram

Лето - пора замечательных фотосессий в цветочных полях да и просто на природе. Когда еще можно наделать уйму настолько красивых снимков? Это утверждение поддерживают и сыктывкарки, которые публикуют фотографии в своих соцсетях. Портал PG11.ru собрал семь свежих снимков.

@ulanovasvetlana

@yana_shatunova_

@olga_berger._

@ann_ledi

@victoriyazabalueva

@sashalulina

@turmalina22

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