Древнее, круглое и без притоков: ученые расследуют тайну мистического озера в Коми

Ученые исследуют необычное озеро, которое обнаружили в Коми. Пока что никто не может сказать, как оно образовалось, но исследователи близки к разгадке. Историю научных изысканий публикует фонд «Серебряная тайга», сотрудники которого и расследут тайну озера.

Еще в 2014 году при обследовании лесов в районе предполагаемого национального парка «Койгородский», примерно в 35 километрах от прилузского села Ношуль в сторону Койгородка, сотрудники фонда «Серебряная тайга» обнаружили небольшое лесное озеро. Площадь водной глади составляла чуть меньше 1 гектара, но водоем сразу удивил ученых необычными деталями. Озеро находилось на самом водоразделе, было совершенно круглым и достаточно глубоким и, очевидно, уже древним, потому что берега были покрыты толстым слоем сфагнума. Он при движении к центру начинал качаться и проседать, так что сквозь него можно было провалиться в неведомую глубь водоема. Озеро не было обозначено ни на одной карте, его не было и на лесоустроительных планшетах. Но его удалось найти на снимках из космоса.

Космоснимок озера (зима)



Космоснимок озера (лето)

Интересно и то, что в озеро не впадает ни одна речка, ни один ручей. Также из него ничего не вытекает. Озеро находится в окружении достаточно продуктивных осиново-еловых лесов, но по периметру эти леса сменяются хорошо заметной и различимой каймой соснового древостоя. В озере нет рыбы, вероятно, из-за заморных явлений в зимнее время.

Сотрудники фонда «Серебряная тайга» не раз обсуждали со специалистами из числа биологов и геологов возможные сценарии появления озера – от самых обычных для образования таких водоемов последствий действия ледников до самых необычных, например, воронки от падения метеорита. Долго не получалось организовать дополнительную экспедицию по обследованию этого озера с участием специалистов. Но в конце июня 2020 года директор фонда Юрий Паутов и ведущий научный сотрудник лаборатории литологии и геохимии осадочных формаций Института геологии Коми НЦ УрО РАН Виктор Салдин совместно с двумя волонтерами фонда отправились для уже более детального исследования этого озера с использованием соответствующей аппаратуры.



Участники рекогносцировочного похода (слева направо: П.Романова, В.Салдин, Ю.Паутов)

В качестве первоначальной версии образования водоема рассматривалось падение метеорита. Дело в том, что по периметру озера четко просматривается сосновая «кайма», которая, как предположили первоначально, сформировалась по краям воронки от падения небольшого метеорита и последующего выброса грунта.

При тщательном обследовании все оказалось значительно прозаичней. Сосновая кайма, ширина которой достигает 15-20 метров, действительно, обрамляет периметр озера, но только по краю мелкого залегания сфагнума. При увеличении толщины торфяной залежи сосна исчезает и остается открытое болото. Такие болота на водоразделах обычно являются истоками рек и ручьев. Но из этого озера ничего не вытекает, и это вызывает вопросы. В сосняке вокруг водоема преобладает разновозрастный сосновый древостой, возраст самых старых деревьев превышает 250 лет, а на их стволах заметны следы пожара примерно 1860 года. Большую часть древостоя составляют сосны, появившиеся уже после этого пожара.

Как показали данные глубиномера, сразу после торфяной залежи глубина озера достигает 4,5 метров и увеличивается до 7,5 метров, и еще примерно 1 метр составляет придонный осадок – ил. Таким образом, общая глубина водоема до материнской породы достигает 8 метров. И это при том, что диаметр водной глади всего 30 метров, а диаметр «воронки» с учетом торфяной залежи вокруг озера составляет около 100 метров. Поэтому остается загадкой то, как появилась такая глубокая и совершенно круглая воронка шириной всего 100 метров.

Участники похода отобрали керны деревьев, образцы воды, измеили некоторые показатели кислотности и минерального состава воды, взяли образцы камней в обнажениях и выворотнях деревьев. Как отметил директор фонда Юрий Паутов, остается надеяться, что после анализов тайну озера удастся раскрыть.

По его словам, на космоснимках видно, что с двух сторон к озеру уже подходят вырубки, и по срокам примыкания вскоре лесосеки могут подойти вплотную. По крайней мере, отводы новых делянок в этом районе совершенно свежие. Согласно требованиям по сохранению биоразнообразия и экологических функций леса такие малые лесные озера являются ключевыми биотопами, и соответственно вокруг них необходимо оставлять буферную зону шириной не менее 50 метров. В южной части Республики Коми такие формы ледникового рельефа встречаются крайне редко. Именно поэтому арендатору лесного участка, в границах которого расположено озеро, будут направлены предложения от Фонда «Серебряная тайга», как сохранить этот таинственный водоем и его берега от вырубок и иных техногенных воздействий.

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