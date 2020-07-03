Владимир Путин подписал указ о поправках в Конституцию РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об опубликовании нового текста Конституции РФ. Об этом он сам сообщил в пятницу на встрече с членами рабочей группы, готовившей изменения, пишет РГ.

Глава государства напомнил, что в результате общероссийского голосования почти 78% россиян высказались за поправки.

- В соответствии с этим решением я подписал указ об опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками. Поправки вступают в силу. Вступают без всякого преувеличения во воле народа, - заявил Владимир Путин.

Согласно тексту указа, изменения вступают в силу 4 июля 2020 года. Ранее в пятницу Центризбирком России утвердил своим постановлением окончательные итоги общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. В протокол ЦИК внесены следующие цифры: явка - 67,97%, за поправки проголосовали 77,92% участников голосования, против - 21,27%.

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