Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Владимир Путин подписал указ о поправках в Конституцию РФ

Владимир Путин подписал указ о поправках в Конституцию РФ

03 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: «Парламентская газета»
8% россиян высказались «за»

Президент России Владимир Путин подписал указ об опубликовании нового текста Конституции РФ. Об этом он сам сообщил в пятницу на встрече с членами рабочей группы, готовившей изменения, пишет РГ.

Глава государства напомнил, что в результате общероссийского голосования почти 78% россиян высказались за поправки.

- В соответствии с этим решением я подписал указ об опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками. Поправки вступают в силу. Вступают без всякого преувеличения во воле народа, - заявил Владимир Путин.

Согласно тексту указа, изменения вступают в силу 4 июля 2020 года. Ранее в пятницу Центризбирком России утвердил своим постановлением окончательные итоги общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. В протокол ЦИК внесены следующие цифры: явка - 67,97%, за поправки проголосовали 77,92% участников голосования, против - 21,27%.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Здоровье Конституция

Читайте также: Коми ненадолго стала самым оппозиционным регионом в голосовании по Конституции

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В Коми уже открыты участки для финального дня голосования по Конституции Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
«Водитель умер, а по «встречке» летели «Камазы»: пассажирка автобуса рассказала о страшном происшествии на трассе в Коми Читать
вчера
В некоторых автобусах в Сыктывкаре не принимают электронные проездные: в чем причина Читать
01 июля
В Коми начинается прием в детские лагеря Читать
Посмотреть все
22 июня Как проверить свою УК ТСЖ на добросовестность?
вчера Материнский капитал для благополучия семьи
Загрузка...

Новости России и мира

01 июля
Территорию на Шиесе рекультивируют до 2031 года
01 июля
В России начали отправлять выплаты в 10 тысяч рублей на детей
30 июня
Владимир Путин вновь выступит с обращением к россиянам
21 июня
Минпромторг предоставил россиянам скидки до 25% на покупку авто
18 июня
Песков: во время голосования по изменениям в Конституции обеспечатся все меры безопасности
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru