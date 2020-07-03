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Медикам Коми назначили новые выплаты за работу с коронавирусом

Медикам Коми назначили новые выплаты за работу с коронавирусом

03 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива «Pro Города»
Те, кто напрямую не контактирует с инфицированными людьми, лишены доплат

В июне некоторые категории сотрудников медицинских организаций, в частности работники скорых, пожаловались на отсутствие стимулирующих выплат из-за того, что они не работают напрямую с COVID-пациентами, хотя и находятся в зоне риска. Была создана рабочая группа, чтобы найти решение. В итоге правительство республики установили новые доплаты медработникам, сообщает «БНК».

Временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба 1 июня встретился с коллективом республиканского Центра медицины катастроф. Поводом для этого стали проблемы с выплатами стимулирующих надбавок за работу с зараженными COVID-19 пациентами. А те, кто напрямую не контактирует с инфицированными людьми, лишены доплат, несмотря на то что нагрузка у многих возросла в несколько раз и они работают в зоне риска. Решено было создать рабочую группу, которой необходимо было проверить правильность и правомерность дополнительных выплат медработникам.

А 2 июля правительство Коми утвердило новые выплаты стимулирующего характера тем работникам, которые не подпадают под действие постановлений российского правительства (415-го и 484-го).

Работникам государственных учреждений здравоохранения республики, подверженным риску заражения новой коронавирусной инфекцией, выплаты стимулирующего характера составят:

  • врачам выездных бригад скорой помощи — 10 тыс. рублей в месяц;
  • среднему медицинскому персоналу выездных бригад скорой помощи — 7 тыс. рублей в месяц;
  • младшему медицинскому персоналу выездных бригад скорой помощи — 5 тыс. рублей в месяц;
  • водителям автомобилей скорой помощи — 5 тыс. рублей в месяц;
  • врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную помощь (в том числе врачам-инфекционистам, врачам общей практики (семейным врачам), врачам-педиатрам, врачам-педиатрам участковым, врачамтерапевтам, врачам-терапевтам участковым, врачам-пульмонологам) — 10 тыс. рублей;
  • среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании первичной медико-санитарной помощи, в том числе среднему медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов, фельдшерских здравпунктов, — 7 тыс. рублей;
  • младшему медицинскому персоналу и прочему персоналу, обеспечивающему условия для оказания первичной медико-санитарной помощи, — 5 тыс. рублей.

Уточняется, что выплаты врачам, медперсоналу и водителям скорых выплаты стимулирующего характера производятся за каждый месяц работы с 16 марта 2020 года по 30 июня 2020 года. Остальным — однократно за период с 16 марта по 30 июня.

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