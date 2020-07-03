В сыктывкарские дома польется вода совершенно нового качества

В Сыктывкаре начались работы на Октябрьском проспекте. Там будут проводить санацию водовода. Мэрия Сыктывкара рассказала, почему это так важно для местных жителей.

Проведение работ по санации водовода.

Зимой 2020 года администрация Сыктывкара обозначила, что на Октябрьском проспекте будут восстанавливать водовод. Сейчас ремонт проходит по улице Красных партизан и Октябрьском проспекте. Первый заместитель мэра Александр Можегов рассказал, для чего проводятся очистительные работы.

Александр Можегов

Сейчас на этих участках реализуется санация водовода. Это масштабная работа, в ходе которой будет заменена ливневая канализация, проходит телеметрия и очистка труб до металлического блеска. После подготовят полимерное покрытие. Все это сделано для того, чтобы продлить жизнь труб и качество воды, поступающей в квартиры к сыктывкарцам, - отмечает Александр Можегов.

Изначально планировалось полное перекрытие Октябрьского проспекта. Однако администрация учла мнение местных жителей, из-за чего решили только ограничить движение транспорта. Как отметил Александр Можегов, работы продлятся до середины августа.

Обновление канализации позволит значительно продлить жизнь водоканала. Абсолютно точно можно сказать, что после завершения работ к этим участкам можно не возвращаться в течение 10 лет, - отмечает первый заместитель мэра.

Генеральный директор «Сыктывкарводоканала» Константин Тимшин отметил, что старый водовод устарел, так как проработал уже 30 лет. По его словам, это сильно влияет на качество воды.

Константин Тимшин

Восстановленный ресурс трубопровода позволит получать людям абсолютно новое качество воды. Эта технология новая, однако в городе применяется не впервые. Ранее была проведена санация по этой технологии на улице Чкалова и Советской. Из-за этого у нас есть уверенность в том, что сейчас все пройдет на высшем уровне, - отметил Константин Тимшин.

Также гендиректор «Сыктывкарводоканала» заявил, что благодаря новой технологии жители не будут отключены от водоснабжения. После завершения работ планируется восстановить поврежденные участки дороги по Октябрьскому проспекту в рамках программы «БКАД». Работы по восстановлению планируется начать в середине сентября.

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