Фото дня в Коми: «фонарный оркестр»

Новый арт-объект – «Фонари. Оркестр» расположился по соседству с Детской музыкальной школой в Объячево. Об этом сообщили в паблике «Прилузский район. Официально».

В оркестр вошли четыре декоративные скульптуры высотой 2,5 метра: трубач, саксофонист, контрабасист и арфистка. Образы музыкантов в темное время будут освещать пешеходную зону.

- Определяться с вариантом размещения данного объекта долго не пришлось. Коллективно было решено, что «оркестр из фонарей» гармонично вписывается возле детской музыкальной школы, - пояснила руководитель администрации муниципального района «Прилузский» Е.В. Нестерюк, - Новый арт-объект станет своеобразной изюминкой для с. Объячево, привлекая внимание, как детей, так и взрослых. Надеемся, что посетители будут бережно относиться к произведениям искусства.

Арт-объект выполнен ИП Лысенков Д.И. по дизайн-проекту районного центра изобразительного искусства и прикладного творчества при главе муниципального района «Прилузский».

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