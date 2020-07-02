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В России продлили запрет на международные перелеты

В России продлили запрет на международные перелеты

02 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
pixabay.com
Речь идет не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд в зарубежные страны

Росавиация продлила до конца июля ограничение на международные полеты из-за пандемии коронавируса. Ранее ведомство предлагало возобновить международные полеты с 15 июля, пишет РБК.
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разослало аэропортам и авиакомпаниям телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан.

- До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, - указано в телеграмме. У РБК есть копия документа, его подлинность подтвердили источник в правительстве, представители Домодедово и S7.

Такие телеграммы выпускаются каждый месяц после 27 марта, когда правительство приостановило международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, пояснил источник РБК в Белом доме. Таким образом, речь идет не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд в зарубежные страны. По словам собеседника РБК, если будут приняты решения об открытии международного сообщения, то будет новая телеграмма в авиакомпании и аэропорты.

- Ограничения на ввоз иностранных граждан действуют по 31.07 включительно. С ограничениями на вывоз из страны граждан Российской Федерации это не связано: с июня страну могут покидать лица с двойным гражданством, видом на жительство, а также по специальным категориям виз — на лечение и работу, - говорит представитель S7. Но для остальных российских граждан по-прежнему действуют ограничения на выезд.

Представитель Росавиации отказался комментировать служебную переписку. РБК направил запросы в пресс-службы Шереметьево, Внуково, а также «Аэрофлота» и S7.

В начале июня Росавиация предложила Роспотребнадзору, который регулирует снятие ограничений, связанных с коронавирусом, частично открыть международное авиасообщение 15 июля. Но пока одобрения от службы не получено, рассказывали источники РБК.

- После того как мы убедимся, что авиаперевозки внутри страны безопасны, мы будем готовы выпускать наших граждан в бескрайние просторы мирового воздушного океана. Сейчас, думаю, мы пока к этому не готовы, - заявил 26 июня министр транспорта Евгений Дитрих. Он тогда добавил, что пока что жива надежда на возобновление полетов в июле.

Когда откроются границы — не знает и министр иностранных дел Сергей Лавров.

- Мы будем в режиме реального времени снабжать правительство России информацией о том, как обстоят дела за рубежом с точки зрения эпидемиологической обстановки и с точки зрения того, как они (зарубежные страны. — РБК) открываются для внешнего мира, - отметил министр в интервью Russia Today в конце июня.

30 июня стало известно, что Евросоюз не включил Россию в список стран, для которых с 1 июля открылись границы ЕС. На первом этапе въезд в Евросоюз разрешили для 14 стран. Ситуация с коронавирусом в них при этом должна быть не хуже, чем в самом ЕС, указано в документе, принятом Европейским советом. В перечень вошли Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Въехать в ЕС с 1 июля смогут и граждане Китая — в том случае если КНР также разрешит въезд в страну жителям ЕС.

Несмотря на сохраняющиеся ограничения на международные рейсы, «Аэрофлот» как минимум с июня начал летать в США и некоторые страны Европы, Сеул и Тель-Авив. Рейсы, большинство из которых осуществляются два раза в неделю, оформлены как грузовые, и с разрешения Росавиации на них продаются билеты, говорили источники «Ведомостей». Перевозку пассажиров за границу «Аэрофлот» выполняет при наличии мест в салонах самолетов, используемых для перевозки грузов (медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты и т.д.), утверждал представитель авиакомпании. По его словам, билет на такой рейс из Москвы могут купить только те, у кого есть разрешение на въезд в страну назначения: дипломаты, граждане этой страны, россияне с двойным гражданством или видом на жительство и т.д.

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