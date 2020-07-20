Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Расписание дачных автобусов Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Что нужно на даче? Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Миллионные зарплаты и всероссийское призвание: топ знаменитых уроженцев Коми

Миллионные зарплаты и всероссийское призвание: топ знаменитых уроженцев Коми

20 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
vk.com / Федор Овчинников
Республика гордится успехами своих жителей

Республика Коми всегда славилась своими талантливыми и многосторонними личностями. Кто из наших земляков добился небывалых успехов? Портал PG11.ru подготовил для вас список одних из самых богатых и успешных уроженцев Коми.

Федор Овчинников - основатель и владелец «Додо пицца»

vk.com/ Федор Овчинников

До пиццерии Федор Овчинников владел сетью книжных магазинов «Книга за книгой». Однако из-за кризиса 2008 года ему пришлось продать долю в этом бизнесе и начать делать что-то новое. Предприниматель уехал из Сыктывкара, чтобы научиться искусству сетевого фаст-фуда. После этого он вернулся в родной город и открыл первый ресторан «Додо Пицца», который стал культовым для Сыктывкара. 

Позже владельцу пиццерии удалось открыть рестораны во многих других городах и даже странах. Состояние Федора Овчинникова оценивается примерно в 6 миллионов долларов.

Мария Титова - основатель и директор образовательного центра

vk.com/ Мария Титова

На первом курсе университета у Марии Титовой остро встал вопрос с работой. Как отмечает девушка, она ничего не умела, но хорошо знала математику. Мария решила помогать детям 4-7 классов справиться со школьной программой. Позже девушка поняла, что именно репетиторство приносит ей огромное удовольствие и это именно то, чем она хочет заниматься. Однако просто репетиторство на дому ее не устраивало. 

Мария основала центр «Умная школа». Сейчас там, помимо предпринимательницы, работают профессиональные преподаватели. Мария отмечает, что старается улучшить ситуацию с образованием в стране.

Помимо образовательных программ, Мария успешно ведет свой Instagram, который сейчас насчитывает 116 тысяч подписчиков. Девушка не планирует останавливаться на достигнутом и продолжает развивать свой бизнес.

Роман Абрамович - предприниматель и государственный деятель.

globalmsk.ru/ Роман Абрамович

Родители Романа жили и работали в Сыктывкаре. После их смерти мальчика взял на воспитание его дядя, который работал в Ухте. Позже переехал ко второму дяде в Москву, где и начал свою трудовую карьеру. 

Сначала он был руководителем компании, производившей резиновые игрушки, позже переключился на торговлю нефтью и нефтепродуктами. Однако ключевую роль в становлении миллиардера сыграли полезные связи. Он был лично знаком с первым президентом Российской Федерации и Ельциным, что очень сильно помогло его продвижению.

В 1995-м Роман Абрамович вместе со своим партнером Борисом Березовским создали «Сибирскую нефтяную компанию». В 1999-м году предприниматель стал депутатом в Чукотском федеральном округе, так как с этим местом его тесно связывал бизнес. В 2000-м году его состояние насчитывало 1,5 миллиарда долларов. Позже Абрамович продал «Сибирскую нефтяную компанию» «Газпрому». Эта сделка принесла ему 13 миллиардов долларов. 

По версии Forbes, состояние Романа Абрамовича на 2020 год насчитывает 12,4 миллиардов долларов, что делает его 10-м самым богатым человеком в России, в аналогичном списке - 9-м самым богатым в Великобритании.

Валерий Леонтьев - народный артист

Фото: Станислав Павлов/ Валерий Леонтьев

Валерий Леонтьев родился в селе Усть-Уса в Коми АССР в семье ветеринаров-оленеводов. В 1961 году семья артиста переехала в Ивановскую область. После окончания школы Валерий Леонтьев переехал в Воркуту, где поступил в филиал Ленинградского горного института. 

Свой первый концерт в 1972 году артист провел во «Дворце культуры шахтеров и строителей Воркуты». Позже, он выиграл в сыктывкарском конкурсе «Песня-72». Призом конкурса было обучение в «Творческой мастерской эстрадного искусства Георгия Виноградова» в Москве. Оттуда он и начал свою успешную творческую карьеру.

Признание вклада в культуру Валерием Леонтьевым отмечено высокими государственным и общественными наградами. В период до 90-х годов Леонтьев премирован от ЦК ВЛКСМ, стал заслуженным деятелем культуры УССР. В конце 90-х годов талант Валерия был отмечен на Площади и Аллее звезд.

По данным Forbes, состояние Валерия Леонтьева насчитывает 2,4 миллиона долларов.

Оксана Самойлова, модель

fb.ru/ Оксана Самойлова

Оксана Самойлова известна миллионам россиян как успешная модель, бизнесмен и жена популярного рэпера Джигана. 

Девушка родилась 27 апреля 1988 года в Ухте. Как утверждает сама Оксана, в детстве она даже не думала о модельном бизнесе. В школе она посещала танцы и театральный кружок, многие прочили ей успешную карьеру в этой сфере. 

Оксана поступила в местный вуз, однако так его и не закончила. Она забрала документы и переехала в Москву, чтобы стать фотомоделью. Широкую популярность она приобрела после свадьбы с известным рэпером Джиганом, с которым она познакомилась в ночном клубе. За время брака она успела родить ему четверых детей. Однако в 2020 году пара объявила о разводе. По словам Оксаны, это связано с наркотической зависимостью ее мужа.

Модель за время свое деятельности успела выпустить бренд детской одежды I am special и косметологическую клинику El Cosmo. Instagram Оксаны Самойловой насчитывает 12,3 миллиона подписчиков, что также приносит девушке неплохой доход.

Юлия Самойлова, певица

ru.wikipedia.org/ Юлия Самойлова

Девушка родилась 7 апреля 1989 года в Ухте. В 13 лет Оксана стала инвалидом 1-й группы с диагнозом «Спинальная мышечная атрофия». Однако болезнь не стала приговором для девушки, она продолжала посещать школу и заниматься музыкой. 

Благодаря поддержке родственников, девушка решила поучаствовать во всероссийском певческом конкурсе «Фактор-А», где заняла второе место. После такого успеха Юлия Самойлова решила остаться в Москве и продолжить певческую карьеру.

Юлию Самойлову выбрали для участия в «Евровидении-2017», которое проходило в Украине. Однако из-за политических конфликтов, Россия не была представлена в конкурсе. Это вызвало широкое возмущение, а в Республике Коми прошли флэшмобы в поддержку артиста. В итоге было принято решение, что в 2018 году Россию также будет представлять уроженка Ухты. В итоге Юлия Самойлова заняла 15 место в «Евровидении-2018».

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

КОММЕНТИРОВАТЬ
Знаменитости

Читайте также: Названы продукты, которые вызывают преждевременное старение

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В Коми ожидаются сильные грозы с ливнями и градом Посмотреть все

Редакция рекомендует

18 июля
Природа, красота и улыбки: 8 фото сыктывкарок из Instagram Читать
17 июля
«Хожу по нужде в урну»: сыктывкарский инвалид живет в нечеловеческих условиях (фото) Читать
16 июля
«У нас уже заканчиваются средства»: образовательные организации Коми просят разрешение на работу Читать
Посмотреть все
08 июля Как создать онлайн-магазин за три дня?
Загрузка...

Новости России и мира

18 июля
Главный инфекционист Минздрава назвал сроки второй волны коронавируса в России
18 июля
Ученые назвали самый ранний симптом коронавируса
14 июля
В ПФР рассказали о надбавках к пенсии за «советский стаж»
05 июля
МИД попросил россиян, которые вернулись из-за границы, вернуть деньги правительству
04 июля
В школах и детсадах запретили проводить массовые мероприятия
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 406.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-14-42, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru