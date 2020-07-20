Миллионные зарплаты и всероссийское призвание: топ знаменитых уроженцев Коми

Республика Коми всегда славилась своими талантливыми и многосторонними личностями. Кто из наших земляков добился небывалых успехов? Портал PG11.ru подготовил для вас список одних из самых богатых и успешных уроженцев Коми.

Федор Овчинников - основатель и владелец «Додо пицца»

vk.com/ Федор Овчинников

До пиццерии Федор Овчинников владел сетью книжных магазинов «Книга за книгой». Однако из-за кризиса 2008 года ему пришлось продать долю в этом бизнесе и начать делать что-то новое. Предприниматель уехал из Сыктывкара, чтобы научиться искусству сетевого фаст-фуда. После этого он вернулся в родной город и открыл первый ресторан «Додо Пицца», который стал культовым для Сыктывкара.

Позже владельцу пиццерии удалось открыть рестораны во многих других городах и даже странах. Состояние Федора Овчинникова оценивается примерно в 6 миллионов долларов.

Мария Титова - основатель и директор образовательного центра

vk.com/ Мария Титова

На первом курсе университета у Марии Титовой остро встал вопрос с работой. Как отмечает девушка, она ничего не умела, но хорошо знала математику. Мария решила помогать детям 4-7 классов справиться со школьной программой. Позже девушка поняла, что именно репетиторство приносит ей огромное удовольствие и это именно то, чем она хочет заниматься. Однако просто репетиторство на дому ее не устраивало.

Мария основала центр «Умная школа». Сейчас там, помимо предпринимательницы, работают профессиональные преподаватели. Мария отмечает, что старается улучшить ситуацию с образованием в стране.

Помимо образовательных программ, Мария успешно ведет свой Instagram, который сейчас насчитывает 116 тысяч подписчиков. Девушка не планирует останавливаться на достигнутом и продолжает развивать свой бизнес.

Роман Абрамович - предприниматель и государственный деятель.

globalmsk.ru/ Роман Абрамович

Родители Романа жили и работали в Сыктывкаре. После их смерти мальчика взял на воспитание его дядя, который работал в Ухте. Позже переехал ко второму дяде в Москву, где и начал свою трудовую карьеру.

Сначала он был руководителем компании, производившей резиновые игрушки, позже переключился на торговлю нефтью и нефтепродуктами. Однако ключевую роль в становлении миллиардера сыграли полезные связи. Он был лично знаком с первым президентом Российской Федерации и Ельциным, что очень сильно помогло его продвижению.

В 1995-м Роман Абрамович вместе со своим партнером Борисом Березовским создали «Сибирскую нефтяную компанию». В 1999-м году предприниматель стал депутатом в Чукотском федеральном округе, так как с этим местом его тесно связывал бизнес. В 2000-м году его состояние насчитывало 1,5 миллиарда долларов. Позже Абрамович продал «Сибирскую нефтяную компанию» «Газпрому». Эта сделка принесла ему 13 миллиардов долларов.

По версии Forbes, состояние Романа Абрамовича на 2020 год насчитывает 12,4 миллиардов долларов, что делает его 10-м самым богатым человеком в России, в аналогичном списке - 9-м самым богатым в Великобритании.

Валерий Леонтьев - народный артист

Фото: Станислав Павлов/ Валерий Леонтьев

Валерий Леонтьев родился в селе Усть-Уса в Коми АССР в семье ветеринаров-оленеводов. В 1961 году семья артиста переехала в Ивановскую область. После окончания школы Валерий Леонтьев переехал в Воркуту, где поступил в филиал Ленинградского горного института.

Свой первый концерт в 1972 году артист провел во «Дворце культуры шахтеров и строителей Воркуты». Позже, он выиграл в сыктывкарском конкурсе «Песня-72». Призом конкурса было обучение в «Творческой мастерской эстрадного искусства Георгия Виноградова» в Москве. Оттуда он и начал свою успешную творческую карьеру.

Признание вклада в культуру Валерием Леонтьевым отмечено высокими государственным и общественными наградами. В период до 90-х годов Леонтьев премирован от ЦК ВЛКСМ, стал заслуженным деятелем культуры УССР. В конце 90-х годов талант Валерия был отмечен на Площади и Аллее звезд.

По данным Forbes, состояние Валерия Леонтьева насчитывает 2,4 миллиона долларов.

Оксана Самойлова, модель

fb.ru/ Оксана Самойлова

Оксана Самойлова известна миллионам россиян как успешная модель, бизнесмен и жена популярного рэпера Джигана.

Девушка родилась 27 апреля 1988 года в Ухте. Как утверждает сама Оксана, в детстве она даже не думала о модельном бизнесе. В школе она посещала танцы и театральный кружок, многие прочили ей успешную карьеру в этой сфере.

Оксана поступила в местный вуз, однако так его и не закончила. Она забрала документы и переехала в Москву, чтобы стать фотомоделью. Широкую популярность она приобрела после свадьбы с известным рэпером Джиганом, с которым она познакомилась в ночном клубе. За время брака она успела родить ему четверых детей. Однако в 2020 году пара объявила о разводе. По словам Оксаны, это связано с наркотической зависимостью ее мужа.

Модель за время свое деятельности успела выпустить бренд детской одежды I am special и косметологическую клинику El Cosmo. Instagram Оксаны Самойловой насчитывает 12,3 миллиона подписчиков, что также приносит девушке неплохой доход.

Юлия Самойлова, певица

ru.wikipedia.org/ Юлия Самойлова

Девушка родилась 7 апреля 1989 года в Ухте. В 13 лет Оксана стала инвалидом 1-й группы с диагнозом «Спинальная мышечная атрофия». Однако болезнь не стала приговором для девушки, она продолжала посещать школу и заниматься музыкой.

Благодаря поддержке родственников, девушка решила поучаствовать во всероссийском певческом конкурсе «Фактор-А», где заняла второе место. После такого успеха Юлия Самойлова решила остаться в Москве и продолжить певческую карьеру.

Юлию Самойлову выбрали для участия в «Евровидении-2017», которое проходило в Украине. Однако из-за политических конфликтов, Россия не была представлена в конкурсе. Это вызвало широкое возмущение, а в Республике Коми прошли флэшмобы в поддержку артиста. В итоге было принято решение, что в 2018 году Россию также будет представлять уроженка Ухты. В итоге Юлия Самойлова заняла 15 место в «Евровидении-2018».

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»