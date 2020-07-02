ВОЗ обновила список продуктов, которые провоцируют рак

ВОЗ обновила список продуктов, которые провоцируют рак02 июля 2020
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Фото из архива «Pro Города»
Много канцерогенов содержится в картофеле фри и чипсах
Специалисты Всемирной организации здравоохранения, ежегодно обновляют список продуктов, которые могут содержать провоцирующие онкологию канцерогены. В этом году они предупредили о вреде популярных закусок, среди которых соленая рыба, орехи и семечки, пишет «Российская Газета».
Опасения специалистов связаны с употреблением сухой соленой рыбы, похожей на воблу. Считается, что продукт повышает риск развития рака носоглотки, пищевода и желудка из-за содержащихся в нем нитродиметил-соединений. Они могут преобразовываться в нитрозодиметиламин. А это канцероген, передает aif.ru.
Также следует быть осторожнее с продуктами, в которых много растительных масел: орешками, семечками, зернами. Дело в том, что при неправильном (или слишком долгом) хранении, особенно в жарком и влажном климате, на продуктах может появиться плесень или грибки, способствующие образованию афлатоксинов. Последние провоцируют развитие злокачественного процесса в организме.
ВОЗ напомнила, что много канцерогенов содержится в картофеле фри и чипсах, различных колбасках и сосисках, вызывающих онкологию толстой кишки.
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