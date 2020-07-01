В Коми открыли торговые центры

Владимир Уйба подписал Указ о возобновлении работы торговых центров на территории Республики Коми, за исключением Воркуты и Усинск

С 1 июля 2020 года на территориях муниципальных образований в Республике Коми, за исключением территорий муниципальных образований городских округов «Воркута» и «Усинск», разрешена торговая деятельность, связанная с продажей непродовольственных товаров, без ограничения площади торгового зала при условии выполнения установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических мероприятий.

При этом собственники торговых центров обязаны обеспечить обязательное и неукоснительное соблюдение всех эпидемиологических требований как работниками торговых организаций, так и посетителями.

Кроме того, с 1 июля 2020 года на территориях муниципальных образований в Республике Коми, за исключением территорий муниципальных образований городских округов «Воркута» и «Усинск», возобновлено предоставление государственных и муниципальных услуг и иных услуг в помещениях органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и центрах по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения в полном объёме с обязательным соблюдением эпидемиологических требований.

На территориях муниципальных образований городских округов «Воркута» и «Усинск» предоставление государственных и муниципальных услуг и иных услуг продолжится осуществляться исключительно при условии обеспечения предварительной записи граждан.

Соответствующие изменения внесены в Указ Главы Республики Коми о режиме повышенной готовности. С его текстом можно ознакомиться по ССЫЛКЕ.

Напомним, остальные ограничительные мероприятия на территории республики продолжают действовать по 14 июля. Продлён режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и для имеющих хронические заболевания. Все граждане обязаны носить маски и перчатки, использовать дезинфицирующие средства для рук при нахождении в магазинах, аптеках и общественном транспорте, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров.

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