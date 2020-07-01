Инструкция для сыктывкарцев: как проголосовать по поправкам к Конституции на участке (фото)

Сегодня проходит последний день голосования по поправкам к Конституции. Какова обстановка на участках? Журналист портала PG11.ru побывал на одном из них. Как отмечалось ранее, члены избирательной комиссии контролируют количество посетителей. Перед входом в помещение для голосования у людей измеряют температуру, предлагают антисептик. Также каждому выдаются одноразовые перчатки, ручка и маска.

После нужно подойти к стойке регистрации. Там просят назвать место жительства, предъявить паспорт и немного приспустить маску для идентифицирования. После подтверждения личности выдают бюллетень, в котором нужно поставить галочку напротив желаемого варианта.

После этого из кабины для голосования нужно пройти к нововведению этих выборов - КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней). Эта машина автоматически считывает ваш бланк и тот вариант, за который вы проголосовали. На случай, если КОИБ сломается, так же присутствуют боксы старого образца. Жителей Коми ждут на участках для голосования уже с 08.00. В республике будут работать 621 постоянная участковая комиссия и 25 временных участков. Временные участки будут работать на предприятиях, в больницах и следственных изоляторах.



Узнать адрес своего избирательного участка можно на сайте Центральной избирательной комиссии России по ССЫЛКЕ. Каждый житель Коми может зайти на сайт ЦИК России, ввести свой адрес прописки и получить информацию об избирательном участке.



Все участники голосования, члены избирательных комиссий, наблюдатели, представители СМИ, сотрудники полиции, находящиеся на участках для голосования, обеспечены средствами индивидуальной защиты. На каждом участке установлен температурный контроль, а сам участок в течение дня обрабатываться дезинфицирующими растворами.

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