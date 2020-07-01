Топ 7 Instagram-аккаунтов «горячих» сыктывкарок, на которые стоит подписаться

Летняя погода нас не радует. За окном изо дня в день дожди, серость и пронизывающий ветер. Но не унывайте, сыктывкарские красавицы смогут поднять вам настроение. Портал PG11.ru составил подборку инстаграм-аккаунтов, на которые стоит подписаться. В своих профилях девушки не только делятся эффектными снимками, но и выкладывают полезные посты и даже проводят розыгрыши. С ними серые, холодные будни станут чуточку ярче.

@a.polinariya_

- Страницу создала почти 3 года назад, вдохновляюсь успехами других людей и стремлюсь работать над собой, - рассказывает сыктывкарка.

- О себе могу сказать, что очень люблю спорт и веду активный образ жизни, являюсь победительницей конкурса «Мисс Сыктывкар-2019» и участницей «Мисс Студенчество России-2019».

@olgadous

- Инстаграм веду около 5 лет, сначала это было просто для себя. Однако, как всем известно, когда ты любишь то, что делаешь, оно рано или поздно начинает приносить доход. Сначала ты развиваешь что-то, а затем это что-то развивает тебя. Я - профессиональный психолог и все мои посты - небольшие подсказки для людей, ищущих ответы, - рассказывает Ольга.

@ natatalalaa

- Веду Инстаграм для веселья. Все фотографии и видео всегда сняты в хорошем настроении, со смехом и душой, - рассказывает девушка.

- Вплотную увлеклась Инстаграмом на карантине, так как появилось свободное время. Сейчас он уже стал частью жизни.

@perfekt_ka

- Я веду Инстаграм с целью в дальнейшем продвигать свои продукты. Хочу запускать проекты красоты , - поделилась девушка.

- Веду его уже 3 с лишним года, регулярно провожу розыгрыши и участвую в гифах больших блогеров.

@_d_i_b_e_r_g_e_r_

- Страницу в Инстаграм создала 4 года назад. Выкладываю там свои фото и видео. Люблю жизнь, танцы, себя и друзей. Эти моменты чаще всего и попадают в мой профиль, - рассказывает Диана.

@kristina_tomsha_

«Удача любит дерзких» - это всё, что нужно знать обо мне, - считает Кристина.

@katya.richi

- Инстаграм веду с 2015 года. Там я выкладываю моменты своей жизни, делюсь фотографиями с друзьями и знакомыми . В целом, веду просто для себя, - рассказывает девушка.

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