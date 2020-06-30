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Сыктывкарцы планируют провести пикет на Стефановской площади

Сыктывкарцы планируют провести пикет на Стефановской площади

30 июня 2020 Возрастное ограничение: 12+
Фото администрации Сыктывкара
Митинг запланирован на 18.00

30 июня на главной площади столицы Коми запланирован пикет «против антидемократических изменений Конституции РФ и пожизненного правления Владимира Путина». Об этом на своей странице сообщил активист Григорий Каблис.

- Мы подали иск в суд о признании отказа незаконным, а чуть позже подали заявку на пикетирование в том же месте. Суд встал на сторону администрации, отказав нам в удовлетворении требований в согласовании митинга. А вот администрация города не дала нам ответ по пикету в установленный законом срок, что делает наш коллективный пикет абсолютно законным и согласованным. Напомню, что по закону отсутствие ответа администрации означает согласование мероприятия. Мы не будем обжаловать решение суда, так как у нас все-таки есть согласованный пикет в том же месте, что нас вполне устраивает,- говорится в сообщении.

Митинг запланирован на 18.00 и должен пройти на Стефановской площади. Тем не менее, стоит отметить, что в связи с режимом повышенной готовности любые массовые мероприятия запрещены. Наказание за нарушение – административная отвественность.

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Закон Конституция

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