Фото дня от сыктывкарца: история одного художника

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Фото дня от сыктывкарца: история одного художника29 июня 2020
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@vladmakeenkov
@vladmakeenkov
- Недавно я сделал фотографию, которая напомнила мне одну из моих старых картин, ведь раньше я занимался живописью. Это было уже давно и теперь смешно смотреть на то, что раньше казалось красивым. И я рад, что бросил живопись и начал заниматься фотографией, потому что это получается у меня гораздо лучше.
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