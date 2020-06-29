Фото дня от сыктывкарца: история одного художника

@vladmakeenkov

- Недавно я сделал фотографию, которая напомнила мне одну из моих старых картин, ведь раньше я занимался живописью. Это было уже давно и теперь смешно смотреть на то, что раньше казалось красивым. И я рад, что бросил живопись и начал заниматься фотографией, потому что это получается у меня гораздо лучше.